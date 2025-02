Bruno de Carvalho está a caminho do Secret Story! Ainda se lembra da entrada bombástica no Big Brother que parou o País?

Bruno de Carvalho está de regresso aos realities da TVI e acaba de ser a anunciado como o novo concorrente do Secret Story – Desafio Final. Mas ainda se recorda da participação do ex-presidente leonino no Big Brother Famosos 2022?

Recorde aqui a VT de entrada de Bruno de Carvalho, assim como a primeira conversa com a Voz e com Cristina Ferreira.

Bruno de Carvalho vai entrar na casa do Desafio Final já na gala do próximo domingo, dia 9 de fevereiro. A novidade acaba de ser revelada pela apresentadora Mafalda Castro no programa Última Hora.

Uma notícia bombástica, que certamente, vai agitar ainda mais a vida dos concorrentes do Secret Story – Desafio Final.

Bruno de Carvalho parou o País quando entrou no Big Brother Famosos

Bruno de Carvalho foi um dos concorrentes mais mediáticos no Big Brother Famosos. Foi a 2 de janeiro de 2022 que o País parou para ver a entrada na casa mais vigiada do País do antigo presidente leonino. Foi aliás no programa, que Bruno de Carvalho se viria a apaixonar pela cantora Liliana Almeida, com quem viria a casar em setembro desse ano, numa cerimónia que foi transmitida em direto na TVI. A separação foi tornada pública em 2024.

Além do Big Brother Famosos, Bruno de Carvalho foi comentador no programa TVI Extra. Agora está de volta aos realities shows da TVI e promete dar muito que falar…

Bruno de Carvalho é conhecido, sobretudo, por ter sido o Presidente do Sporting Clube de Portugal, e da respetiva SAD, entre 2013 e 2018.