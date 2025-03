Luta silênciosa! Bruno de Carvalho revela as razões que o levaram ao limite

A razão: Bruno de Carvalho confessou, no Dois às 10, que está a lutar contra uma depressão há algum tempo e o seu motivo

Fase difícil! O ex-concorrente explicou que adiou o tratamento devido a desafios pessoais e profissionais que enfrentou nos últimos anos.

Apoio! Após a revelação, seguidores e fãs deixaram mensagens de carinho e incentivo, e elogiaram a sua coragem em falar sobre saúde mental.

Bruno de Carvalho, um dos finalistas do Secret Story Desafio Final marcou presença no programa Dois às 10, onde fez uma revelação impactante. O antigo presidente do Sporting confessou que enfrenta há algum tempo uma batalha contra a depressão e que não tem sido fácil lidar com a doença: «Estou a lutar há uma série de tempo com uma depressão (...). É uma coisa que, primeiro, não devemos ter receio de falar, e, segundo, devemos atacar logo» desabafou.

Bruno de Carvalho foi questionado sobre o motivo da sua depressão. Bruno de Carvalho revelou que o problema teve origem nos seus momentos mais difíceis do seu passado e que, ao longo dos anos, foi obrigado a adiar o tratamento por diversos motivos: «(...) Era impossível render-me. Depois, o que aconteceu à minha família, entrei no Big Brother, apaixonei-me, casei-me, enfrentei problemas familiares graves… tive que ser forte em todas essas fases»

A confissão de Bruno de Carvalho gerou uma onda de apoio por parte dos seguidores, que encheram as redes sociais com mensagens de carinho e incentivo. Muitos elogiaram a coragem do ex-concorrente por falar abertamente sobre saúde mental, um tema que ainda é tabu para muitos.

