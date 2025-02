Nova paixão num reality show? Bruno de Carvalho faz um desabafo curioso: «Não prometo...»

Joana Diniz desabafa com Bruno de Carvalho: «Estou a ficar triste... queria que o teu coração tivesse lugar para a minha pessoa»

Na Gala do Secret Story - Desafio Final, Bruno de Carvalho entrou no jogo e a sua entrada foi, sem dúvida, explosiva e pouco esperada. Os concorrentes tiveram diferentes reações ao facto de Bruno estar no jogo.

A Voz chamou Bruno de Carvalho ao Confessionário onde este falou um bocadinho com Cláudio Ramos sobre as primeiras impressões dentro da Casa.

Bruno de Carvalho fez referência a Inês Morais como estando na defensiva, mas que era «normal» era estar assim. O concorrente acrescentou que esta primeira fase é para conhecerem e se adaptarem uns aos outros. E que até àquele momento estava «tudo bem».

O concorrente fez uma promessa a Cláudio Ramos,

«Que toda a gente se acalme, que eu me vou portar bem? Vou!

Se me vou apaixonar? Isso já não é culpa minha. Isso eu já não posso prometer»

Recorde-se que na última passagem de Bruno de Carvalho pelo Reality, o concorrente apaixonou-se e casou com Liliana Almeida, mas entretanto a relação dos dois terminou.