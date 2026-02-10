59 milhões: É o vídeo mais visto da história dos realities da TVI. E tem dois protagonistas quase sem roupa

O vídeo mais visto de sempre da história dos realities da TVI soma números impressionantes: 59 milhões de visualizações no YouTube do canal. O momento, captado no programa Love on Top, tornou-se viral nas redes sociais e continua a gerar comentários anos depois da sua exibição, tanto pelo contexto como pelos protagonistas — Bruno Marvão e Séfora — que surgem praticamente sem roupa.

A cena decorre num dos espaços privados da casa, onde Bruno Marvão pede a Séfora para ficar sozinho. O pedido, feito de forma direta, não passa despercebido à jovem, que decide não sair de imediato sem antes obter uma resposta clara. “Tem a ver comigo?”, pergunta Séfora, num momento que viria a marcar o vídeo e a alimentar a curiosidade do público.

Bruno confirma que o pedido está, de facto, relacionado com ela. Perante essa resposta, Séfora abandona o local, deixando Bruno sozinho, num desfecho simples mas carregado de tensão emocional. A naturalidade da conversa, aliada ao contexto íntimo e à exposição típica dos realities, ajudou a transformar este excerto num fenómeno viral.

O sucesso do vídeo demonstra mais uma vez o impacto duradouro dos realities shows na cultura popular portuguesa e a forma como pequenos momentos, aparentemente banais, podem ganhar uma dimensão gigantesca nas plataformas digitais. No caso de Bruno Marvão e Séfora, bastaram poucos segundos para entrarem para a história da televisão nacional — e para baterem todos os recordes de visualizações.

