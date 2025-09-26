Afinal o que é um gémeo evanescente? Explicamos o segredo mais intrigante do Secret Story

Ao Minuto

Liliana chora baba e ranho e assume: «Deito-me a pensar no meu namorado e na m**** que sou»

Liliana emociona-se ao falar de sentimentos por Fábio: «Estou confusa...»

Sandro desabafa com Fábio e Liliana: «Era fixe se pudessem acabar relações...»

Marisa Susana vence Joana em prova de rapidez e ganha privilégio de luxo

Choradeira: Marisa desaba em lágrimas e até os colegas ficam emocionados

Vera declara-se a Dylan: «Se eu não quisesse...»

Dylan está mal resolvido com a 'ex'? Vera acha que sim e confronta-o: «Ficas a tremer»

Dylan continua com ciúmes de Vera e Bruno: «Será que é real?»

«Já disseram que só estive contigo para...»: Dylan enfrenta Vera em conversa tensa

Liliana ataca Bruna forte e feio: «Ela está a passar pelos pingos da chuva»

Fábio reage às críticas: «Eu e a Liliana não temos de ser julgados»

Liliana surpreende tudo e todos com elogios a rival: «Gosto mesmo muito de ti»

«Não fazes falta»: Inês ataca Carina no concílio dos nomeados

Liliana está a apaixonar-se por Fábio?: «Não posso negar o que estou a sentir...»

Pedro “esconde-se” atrás de uma capa? Tema gera debate entre os concorrentes

Pedro abre o coração e desaba em lágrimas. Marisa emociona-se ao ouvir o marido

Em lágrimas, Marisa Susana atira: «É muito fácil apontar o dedo a uma pessoa que não teve tantos estudos»

Fábio emociona Marisa Susana com forte abraço e pedido de desculpa

Marisa Susana não contém as lágrimas e emociona a casa em momento de partilha

Personalidade de Sandro não passa despercebida e divide opiniões na casa

Sandro dá a sua opinião em relação a Leandro: «És um pouco incoerente»

11:52
11:50
11:45
Bruno Miguel foi o concorrente expulso do Secret Story que surpreendeu ao revelar um dos segredos mais enigmáticos desta edição: «tive um gémeo evanescente». A revelação despertou curiosidade entre os telespectadores e trouxe para o centro das atenções um fenómeno médico pouco conhecido, mas mais comum do que se imagina.

O Secret Story voltou a surpreender com revelações inesperadas. Bruno Miguel, o concorrente recentemente expulso do programa, guardava um dos segredos mais enigmáticos desta edição: «tive um gémeo evanescente». A frase despertou imediatamente a curiosidade do público, levando muitos a questionar o que significa afinal este fenómeno.

Afinal, o que é um gémeo evanescente?

O termo gémeo evanescente refere-se a uma situação médica rara, que ocorre durante a gravidez. Trata-se da perda de um dos fetos em gestações gemelares, geralmente nas primeiras semanas. Nesses casos, o feto que deixa de se desenvolver é reabsorvido pelo corpo da mãe ou pelo próprio irmão gémeo, permanecendo apenas um bebé até ao nascimento.

Apesar de pouco falado, este fenómeno é mais comum do que se pensa e pode ser identificado através de ecografias. Muitas vezes, a descoberta acontece apenas de forma casual, quando uma gravidez inicialmente múltipla passa a evoluir como gravidez única.

