Afinal o que é um gémeo evanescente? Explicamos o segredo mais intrigante do Secret Story

O Secret Story voltou a surpreender com revelações inesperadas. Bruno Miguel, o concorrente recentemente expulso do programa, guardava um dos segredos mais enigmáticos desta edição: «tive um gémeo evanescente». A frase despertou imediatamente a curiosidade do público, levando muitos a questionar o que significa afinal este fenómeno.

Afinal, o que é um gémeo evanescente?

O termo gémeo evanescente refere-se a uma situação médica rara, que ocorre durante a gravidez. Trata-se da perda de um dos fetos em gestações gemelares, geralmente nas primeiras semanas. Nesses casos, o feto que deixa de se desenvolver é reabsorvido pelo corpo da mãe ou pelo próprio irmão gémeo, permanecendo apenas um bebé até ao nascimento.

Apesar de pouco falado, este fenómeno é mais comum do que se pensa e pode ser identificado através de ecografias. Muitas vezes, a descoberta acontece apenas de forma casual, quando uma gravidez inicialmente múltipla passa a evoluir como gravidez única.