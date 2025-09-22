Bruno Miguel revela o seu segredo. E a palavra é a mais pesquisada no Google

Bruno Miguel foi o primeiro concorrente expulso desta edição do Secret Story. O concorrente conseguiu guardar o seu segredo durante o tempo que esteve no programa, por isso só o revelou quando chegou a estúdio.

«Tive um gémeo evanescente». Este era o segredo que guardava Bruno Miguel. Este segredo gerou muita curiosidade desde a gala de estreia do Secret Story e «evanescente» foi mesmo uma das palavras mais pesquisadas do Google.

Mas a noite foi ainda de revelação do segredo da Carina.

Segredo inesperado. Está revelado a quem pertence o segredo: «Tenho um altar de objetos sexuais»

Está revelado mais um segredo desta edição do Secret Story – Casa dos Segredos. Carina guarda o segredo: «Tenho um altar de objetos sexuais».

No confessionário, Carina explicou o seu segredo. «Para mim é como se fosse uma obra arte. Temos objeto sexuais e no meio temos estátuas…».

Carina explicou que vive com a mãe e que tem o altar no seu quarto. «Sinto que estou a fazer uma pintura quando faço a decoração e a montagem (do altar). Aquilo é uma montra», declarou.

«Também dou uso», confidencia, acrescentando: «Não tenho vergonha».

Veja aqui todas as imagens deste altar.