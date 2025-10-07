Bruno Savate é fã de um concorrente do Secret Story 9 - E a escolha vai surpreendê-lo

Bruno Savate está sempre atento aos reality shows da TVI. Por isso, tem acompanhado de perto o Secret Story 9. O histórico concorrente já tem um concorrente preferido e fez questão de o revelar através das redes sociais.
Savate fez questão de demonstrar apoio a Leandro na última gala do Secret Secret. Leandro acabou a ser o primeiro salvo da noite.
Leandro tem 31 anos e vem de Vila Nova de Gaia. Chef de cozinha e apaixonado pela pastelaria, não esconde o orgulho no percurso que já o levou a servir celebridades nacionais e internacionais.
Confiante, extrovertido e desbocado, Leandro garante que gosta de testar os outros e impor respeito na sua cozinha.
Trouxe das origens o gosto pela vida no campo e pela autenticidade. Diz que é como uma cebola, com muitas camadas. Promete ser genuíno e agradar o público, já para os seus colegas da casa, acha que será uma verdadeira dor de cabeça.
Marisa lidera o último ranking de popularidade
A página oficial do "Secret Story" no Instagram divulgou o mais recente ranking de popularidade dos concorrentes, resultado de uma sondagem feita através dos stories.
De acordo com os fãs, Marisa ocupa o 1.º lugar, seguida por Pedro e Bruna, que completam o pódio. O top 5 fica fechado com Leandro e Dylan.
📊 Ranking completo de popularidade do "Secret Story":
-
Marisa
-
Pedro
-
Bruna
-
Leandro
-
Dylan
-
Marisa Susana
-
Rui
-
Mariana
-
Inês
-
Bruno
-
Raquel
-
Joana
-
Ana Cristina
-
Ana
-
Vera
-
Lídia
-
Sandro
-
Fábio
-
Liliana
A publicação gerou uma onda de reações entusiasmadas entre os seguidores do reality show. Nos comentários, multiplicaram-se os elogios à lista: “O top 5 está óptimo 👏 rumo à final!”, “Vamos Gang dos Frescos ❤️🍌🍍”, “O melhor top 5 que já vi 👀👌🏼”, “Vamos Mariza 😍😍 não te rebaixes por nada até ao final ❤️ mereces vencer ❤️” ou “A melhor está no topo 🙌🔥👏”.
Este ranking demonstra não só o envolvimento do público, como também a forte ligação emocional dos fãs às histórias e percursos dos concorrentes dentro da casa.