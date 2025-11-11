Bruno Savate perdeu 15 quilos em dois meses. E foi isto que faz para o conseguir

Ao Minuto

16:21
Leandro faz confissão insólita que já está viral: e envolve uma campa!
01:59

Leandro faz confissão insólita que já está viral: e envolve uma campa!

16:19
«Ele manda vir com ela com uma confiança...»: Leandro não desiste do casal Pedro e Marisa
01:59

«Ele manda vir com ela com uma confiança...»: Leandro não desiste do casal Pedro e Marisa

15:32
Pedro não poupa nas críticas: «Não sei como é que a Inês vai aguentar aqui, é cansativo»
01:40

Pedro não poupa nas críticas: «Não sei como é que a Inês vai aguentar aqui, é cansativo»

15:28
Beijos e amassos à frente de todos: Inês e Dylan não resistem à atração
02:16

Beijos e amassos à frente de todos: Inês e Dylan não resistem à atração

15:18
'Desmascarada' por Dylan? Inês teme que o seu segredo seja revelado
02:15

'Desmascarada' por Dylan? Inês teme que o seu segredo seja revelado

15:15
Pedro faz aposta certeira?: «Uma noiva a chorar (...). Eu aponto para a Inês»
05:42

Pedro faz aposta certeira?: «Uma noiva a chorar (...). Eu aponto para a Inês»

15:06
Perto do segredo mais desejado? Leandro 'testa' Marisa: «Andas a dar-me tanga...»
01:58

Perto do segredo mais desejado? Leandro 'testa' Marisa: «Andas a dar-me tanga...»

14:58
Pedro conta sonho que teve com Marisa. E a reação dela diz tudo
03:48

Pedro conta sonho que teve com Marisa. E a reação dela diz tudo

14:52
Ana provoca Leandro: «Dá mesmo pena olhar para ti, tu forças mesmo as cenas, dá dó»
04:06

Ana provoca Leandro: «Dá mesmo pena olhar para ti, tu forças mesmo as cenas, dá dó»

14:41
Hilariante: Bruna almoça de luvas de boxe e impressiona qualquer um
02:29

Hilariante: Bruna almoça de luvas de boxe e impressiona qualquer um

14:37
Liliana pede justificações a Fábio sobre o quarto secreto com Ana: «Porque é que não foste ter comigo?»
07:22

Liliana pede justificações a Fábio sobre o quarto secreto com Ana: «Porque é que não foste ter comigo?»

14:36
Dylan arrasa concorrente: «Ela não está aqui a fazer nada»
09:56

Dylan arrasa concorrente: «Ela não está aqui a fazer nada»

14:35
Pedro Jorge declara-se a Marisa: «Para mim és a mulher mais bonita do mundo»
04:15

Pedro Jorge declara-se a Marisa: «Para mim és a mulher mais bonita do mundo»

13:20
Emocionante: O momento de Marisa e Pedro que levou esta cara da TVI às lágrimas

Emocionante: O momento de Marisa e Pedro que levou esta cara da TVI às lágrimas

12:53
O inesperado acontece numa dinâmica e Dylan tece elogios a Inês
02:45

O inesperado acontece numa dinâmica e Dylan tece elogios a Inês

12:50
Leandro critica colega perante todo o grupo: «Força para aparecer no jogo»
10:09

Leandro critica colega perante todo o grupo: «Força para aparecer no jogo»

12:43
Pedro Jorge avalia características de Fábio e causa discórdia
11:44

Pedro Jorge avalia características de Fábio e causa discórdia

12:34
Ana Cristina para Marisa: «Há uma série de coisas que não me permitem confiar em ti»
08:33

Ana Cristina para Marisa: «Há uma série de coisas que não me permitem confiar em ti»

11:54
Bruna avisa Leandro: «Não me toques»
05:48

Bruna avisa Leandro: «Não me toques»

11:45
Leandro irritado com Ana Cristina: «Qual foi a tua necessidade de voltar a falar nisso?»
04:21

Leandro irritado com Ana Cristina: «Qual foi a tua necessidade de voltar a falar nisso?»

11:13
De luvas de boxe a tirar café? Bruna cumpre consequência hilariante
03:44

De luvas de boxe a tirar café? Bruna cumpre consequência hilariante

10:43
Marisa Susana surpreende todos: «Fui para o jacuzzi com o Bruno (…) super besties»
02:05

Marisa Susana surpreende todos: «Fui para o jacuzzi com o Bruno (…) super besties»

10:38
Fábio confessa que fez «cafuné» com Ana no quarto secreto e deixa Liliana em choque
04:18

Fábio confessa que fez «cafuné» com Ana no quarto secreto e deixa Liliana em choque

10:34
Fábio diz-se «pensativo» e Liliana dispara perguntas: «O que é que se passa? O que é que tens?»
03:17

Fábio diz-se «pensativo» e Liliana dispara perguntas: «O que é que se passa? O que é que tens?»

10:28
Pazes feitas? Após noite com Ana, Liliana dá abraço carinhoso a Fábio
01:34

Pazes feitas? Após noite com Ana, Liliana dá abraço carinhoso a Fábio

Bruno Savate perdeu 15 quilos em dois meses. E foi isto que faz para o conseguir

  • Secret Story
  • Há 2h e 13min
Bruno Savate perdeu 15 quilos em dois meses. E foi isto que faz para o conseguir - Big Brother

Saiba o que fez Bruno Savate para perder os 15 quilos em apenas dois meses, vai surpreendê-lo.

Bruno Savate impressionou tudo e todos com o seu novo visual. O veterano ex-concorrente de reality-shows perdeu 15 quilos em apenas dois meses e surgiu em televisão visivelmente mais magro. 

«Perdi 15 quilos em dois meses. Passei de um XL para um M», disse Bruno Savate na entrevista que deu esta terça-feira a Cristina Ferreira, no programa 'Dois às 10'.

Mas qual o segredo para este feito? Questionado por Cristina Ferreira, Savate respondeu: «Basicamente, é a dieta da sopa», disse. Mas não foi só isso que fez a diferença. 

«Cortar o álcool também ajudou - o álcool é horrível para a retenção de líquidos. Deixei de beber álcool às refeições e, logo na primeira semana, perdi quatro quilos», explicou ainda Bruno Savate. 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com o antes e depois de Bruno Savate. 

