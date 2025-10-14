Revoltado, Bruno Savate quer entrar na casa do Secret Story e mostra apoio a dois concorrentes

Bruno Savate deixa farpas aos concorrentes do Secret Story 9: «O grupo da treta está a precisar de noção»

Bruno Savate não ficou indiferente ao que se tem passado dentro da casa do Secret Story 9. O vencedor do Big Brother – Desafio Final e ex-concorrente de vários formatos, recorreu às redes sociais na noite desta segunda-feira, 13 de outubro, para reagir aos mais recentes acontecimentos e tecer duras críticas a alguns participantes.

«O grupo da treta está a precisar de noção, só se enterram. É por ver este tipo de concorrentes que me dá vontade de entrar só para lhes dar um cheirinho do que fazem ao Pedro e ao Leandro», escreveu nas stories do Instagram.

O nortenho, conhecido pelo seu espírito competitivo e frontal, aproveitou ainda para deixar uma mensagem de apoio aos dois concorrentes que considera estar a ser injustiçados dentro do jogo: «Estou convosco», garantiu.