Implacável e sem papas na língua, Bruno Savate arrasa a postura dos concorrentes: «Um verdadeiro golpe baixo digno de aplausos»

Durante a gala, o ex-concorrente recorreu à sua página de Instagram para comentar a postura dos concorrentes, e Liliana foi o primeiro alvo. «Que belo argumento o da Liliana… quando faltam razões, nada melhor do que puxar pelos filhos e pelos pais, como se isso fosse sinal de grandeza. Um verdadeiro golpe baixo digno de aplauso 👏», frisou Savate.

O vencedor do Big Brother - Desafio Final não poupou críticas a Marisa, afirmando: «Depois de chamar o Leandro de manipulador, mal ele abre a boca sobre a situação com a Liliana e já não aguenta. Já estou como ele: mais vale estar calado, não vá alguém pensar que tenho opinião própria.», apontou.

Em contrapartida, Savate mostrou-se agradavelmente surpreendido com o primeiro salvo da noite, Pedro. “Objetivo da noite 🤜🤛”, comentou, deixando claro o seu entusiasmo.