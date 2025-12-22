Implacável e sem papas na língua, Bruno Savate arrasa a postura dos concorrentes: «Um verdadeiro golpe baixo digno de aplausos»

Ao Minuto

22:49
Liliana e Leandro unidos contra Pedro e Marisa: «Falso» - Big Brother
04:24

Liliana e Leandro unidos contra Pedro e Marisa: «Falso»

22:42
O fim de uma amizade? Leandro e Pedro Jorge não se podem ver - Big Brother
04:25

O fim de uma amizade? Leandro e Pedro Jorge não se podem ver

22:40
Há mais um concorrente que já é finalista do Secret Story. Três ficam em risco de sair antes da grande Final - Big Brother

Há mais um concorrente que já é finalista do Secret Story. Três ficam em risco de sair antes da grande Final

22:31
Já se sabe quem é o segundo finalista e as reações falaram por si - Big Brother
03:03

Já se sabe quem é o segundo finalista e as reações falaram por si

22:30
Pedro não tem dúvidas: Sem Fábio, Liliana junta-se a Inês - Big Brother
06:43

Pedro não tem dúvidas: Sem Fábio, Liliana junta-se a Inês

22:21
Liliana não tem dúvidas: Leandro é o seu maior consolo dentro da casa - Big Brother
02:22

Liliana não tem dúvidas: Leandro é o seu maior consolo dentro da casa

22:19
Lágrimas sem fim: Liliana não consegue aguentar as saudades de Fábio - Big Brother
04:47

Lágrimas sem fim: Liliana não consegue aguentar as saudades de Fábio

22:15
De amigos a inimigos. Leandro entra em despique com Pedro e Marisa: «Tem me vindo a desiludir» - Big Brother
06:34

De amigos a inimigos. Leandro entra em despique com Pedro e Marisa: «Tem me vindo a desiludir»

22:08
De costas voltadas? Leandro e Pedro são confrontados com imagens do confronto entre ambos - Big Brother
04:03

De costas voltadas? Leandro e Pedro são confrontados com imagens do confronto entre ambos

22:03
Risos: Cristina Ferreira prega partida aos concorrentes e as reações são inéditas - Big Brother
01:53

Risos: Cristina Ferreira prega partida aos concorrentes e as reações são inéditas

21:23
Inesperado: Pedro Jorge consola Liliana - Big Brother
02:05

Inesperado: Pedro Jorge consola Liliana

19:48
Liliana em lágrimas ao recordar drama com o ex-noivo, Zé - Big Brother
04:36

Liliana em lágrimas ao recordar drama com o ex-noivo, Zé

19:40
Pedro implacável com Marisa: «Não quero conselhos teus» - Big Brother
04:50

Pedro implacável com Marisa: «Não quero conselhos teus»

19:33
Natal na Malveira: Concorrentes apresentam coreografia divertida - Big Brother
03:05

Natal na Malveira: Concorrentes apresentam coreografia divertida

18:51
Marisa alerta adversários: «Eu saio desta porta para fora e...» - Big Brother
05:14

Marisa alerta adversários: «Eu saio desta porta para fora e...»

18:36
A Voz relembra que a Liliana é a primeira finalista do Secret Story, mas ninguém se mostrou entusiasmado - Big Brother
06:31

A Voz relembra que a Liliana é a primeira finalista do Secret Story, mas ninguém se mostrou entusiasmado

18:18
Liliana afirma que Pedro não merece estar no jogo devido às atitudes que tem com a própria mulher - Big Brother
05:51

Liliana afirma que Pedro não merece estar no jogo devido às atitudes que tem com a própria mulher

18:09
Liliana revela plano amoroso que tinha Fábio, mas que não avançou devido à expulsão: «Tinhamos falado em...» - Big Brother
04:04

Liliana revela plano amoroso que tinha Fábio, mas que não avançou devido à expulsão: «Tinhamos falado em...»

17:59
Liliana fica destroçada com a expulsão do namorado e faz uma confissão privada à Voz - Big Brother
04:13

Liliana fica destroçada com a expulsão do namorado e faz uma confissão privada à Voz

17:14
Pedro e Liliana 'perseguem' Leandro, que está amuado - Big Brother
06:52

Pedro e Liliana 'perseguem' Leandro, que está amuado

16:18
Concorrentes recebem presentes de Natal inéditos da Voz. Mas há quem não reaja bem - Big Brother
05:47

Concorrentes recebem presentes de Natal inéditos da Voz. Mas há quem não reaja bem

15:53
Liliana em discussão com Leandro: «É como lidar com uma criança» - Big Brother
07:09

Liliana em discussão com Leandro: «É como lidar com uma criança»

15:34
Assuntos por resolver sobre o fim do noivado? Mãe de Liliana deixa recado à filha: Eis a reação - Big Brother

Assuntos por resolver sobre o fim do noivado? Mãe de Liliana deixa recado à filha: Eis a reação

15:29
Pedro não compreende atitudes de Leandro: «Cheio de confiança» - Big Brother
07:10

Pedro não compreende atitudes de Leandro: «Cheio de confiança»

15:14
Leandro recusa-se a participar em atividade com os colegas e isola-se - Big Brother
10:59

Leandro recusa-se a participar em atividade com os colegas e isola-se

Implacável e sem papas na língua, Bruno Savate arrasa a postura dos concorrentes: «Um verdadeiro golpe baixo digno de aplausos»

  • Secret Story
  • Ontem às 20:07
Implacável e sem papas na língua, Bruno Savate arrasa a postura dos concorrentes: «Um verdadeiro golpe baixo digno de aplausos» - Big Brother

Bruno Savate já nos habituou aos comentários afiados sobre os concorrentes do Secret Story 9 e este domingo não foi exceção.

Durante a gala, o ex-concorrente recorreu à sua página de Instagram para comentar a postura dos concorrentes, e Liliana foi o primeiro alvo. «Que belo argumento o da Liliana… quando faltam razões, nada melhor do que puxar pelos filhos e pelos pais, como se isso fosse sinal de grandeza. Um verdadeiro golpe baixo digno de aplauso 👏», frisou Savate. 

O vencedor do Big Brother - Desafio Final não poupou críticas a Marisa, afirmando: «Depois de chamar o Leandro de manipulador, mal ele abre a boca sobre a situação com a Liliana e já não aguenta. Já estou como ele: mais vale estar calado, não vá alguém pensar que tenho opinião própria.», apontou.  

Em contrapartida, Savate mostrou-se agradavelmente surpreendido com o primeiro salvo da noite, Pedro. “Objetivo da noite 🤜🤛”, comentou, deixando claro o seu entusiasmo. 

Bruno Savate critica duramente estes concorrentes do Secret Story 9
Afastada da televisão, Catarina Miranda revelou quais são os planos para o próximo ano

Afastada da televisão, Catarina Miranda revelou quais são os planos para o próximo ano

Ontem às 18:50
Após separação de Sónia Jesus, Vitó beija alguém especial e mostra tudo

Após separação de Sónia Jesus, Vitó beija alguém especial e mostra tudo

Ontem às 18:07
De sutiã e despida de preconceito, Noélia deixa fãs de boca aberta: «Quem a viu e quem a vê»

De sutiã e despida de preconceito, Noélia deixa fãs de boca aberta: «Quem a viu e quem a vê»

Ontem às 17:44
Bárbara Parada teve «o pior ano da sua vida». Mas isto fê-la sorrir e não é o que está a pensar

Bárbara Parada teve «o pior ano da sua vida». Mas isto fê-la sorrir e não é o que está a pensar

Ontem às 17:35
Ex-concorrentes pegam-se nas bancadas da gala do Secret Story e até Cristina Ferreira fica em choque

Ex-concorrentes pegam-se nas bancadas da gala do Secret Story e até Cristina Ferreira fica em choque

Ontem às 16:21
Fábio tem receio de perder Liliana para Zé? As confissões inéditas do ex-concorrente

Fábio tem receio de perder Liliana para Zé? As confissões inéditas do ex-concorrente

Ontem às 13:50
Ex-concorrentes pegam-se nas bancadas da gala do Secret Story e até Cristina Ferreira fica em choque

Ex-concorrentes pegam-se nas bancadas da gala do Secret Story e até Cristina Ferreira fica em choque

Ontem às 16:21
As imagens do novo visual de Dylan

As imagens do novo visual de Dylan

4 dez, 14:37
Fábio de queixo caído com atitude de Liliana logo após a expulsão: «Apareceram as imagens...»

Fábio de queixo caído com atitude de Liliana logo após a expulsão: «Apareceram as imagens...»

Ontem às 09:44
Num pranto, revoltada e completamente desfeita: As imagens completas da reação de Liliana à expulsão de Fábio

Num pranto, revoltada e completamente desfeita: As imagens completas da reação de Liliana à expulsão de Fábio

Ontem às 00:24
Implacável e sem papas na língua, Bruno Savate arrasa a postura dos concorrentes: «Um verdadeiro golpe baixo digno de aplausos»

Implacável e sem papas na língua, Bruno Savate arrasa a postura dos concorrentes: «Um verdadeiro golpe baixo digno de aplausos»

Ontem às 20:07
Há mais um concorrente que já é finalista do Secret Story. Três ficam em risco de sair antes da grande Final

Há mais um concorrente que já é finalista do Secret Story. Três ficam em risco de sair antes da grande Final

Ontem às 22:40
Implacável e sem papas na língua, Bruno Savate arrasa a postura dos concorrentes: «Um verdadeiro golpe baixo digno de aplausos»

Implacável e sem papas na língua, Bruno Savate arrasa a postura dos concorrentes: «Um verdadeiro golpe baixo digno de aplausos»

Ontem às 20:07
Afastada da televisão, Catarina Miranda revelou quais são os planos para o próximo ano

Afastada da televisão, Catarina Miranda revelou quais são os planos para o próximo ano

Ontem às 18:50
Após separação de Sónia Jesus, Vitó beija alguém especial e mostra tudo

Após separação de Sónia Jesus, Vitó beija alguém especial e mostra tudo

Ontem às 18:07
De sutiã e despida de preconceito, Noélia deixa fãs de boca aberta: «Quem a viu e quem a vê»

De sutiã e despida de preconceito, Noélia deixa fãs de boca aberta: «Quem a viu e quem a vê»

Ontem às 17:44
Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa
03:11

Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa

21 dez, 21:48
Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan
03:37

Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan

19 dez, 02:00
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

11 dez, 19:27
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
03:41

Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»

11 dez, 19:24
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

10 dez, 22:43
Cristina Ferreira abre as portas da vida privada: Isto é tudo o que faz em dia de gala do Secret Story

Cristina Ferreira abre as portas da vida privada: Isto é tudo o que faz em dia de gala do Secret Story

21 dez, 22:47
«Está solteiro?»: Amigo de Pedro faz furor em plena gala
02:58

«Está solteiro?»: Amigo de Pedro faz furor em plena gala

21 dez, 22:44
«O seu genro já foi lá a casa?»: Cristina Ferreira faz pergunta mordaz à mãe de Inês e deixa-a em choque
03:10

«O seu genro já foi lá a casa?»: Cristina Ferreira faz pergunta mordaz à mãe de Inês e deixa-a em choque

21 dez, 22:33
Como nunca o viu: Em lágrimas, Fábio recebe a sua mãe e faz declaração de amor
05:01

Como nunca o viu: Em lágrimas, Fábio recebe a sua mãe e faz declaração de amor

21 dez, 22:25
Liliana explode e deixa aviso a Fábio: «Se acabas comigo, nunca vais ficar com ninguém»
02:00

Liliana explode e deixa aviso a Fábio: «Se acabas comigo, nunca vais ficar com ninguém»

21 dez, 22:16
Ex-concorrente do "Big Brother" condenado por violação

Ex-concorrente do "Big Brother" condenado por violação

Ontem às 13:49
Aos 63 anos, Kina submete-se a cirurgia plástica e mostra o impressionante antes e depois: "O sofrimento marca-nos"

Aos 63 anos, Kina submete-se a cirurgia plástica e mostra o impressionante antes e depois: "O sofrimento marca-nos"

Ontem às 12:45
Bárbara Parada posa em restaurante... e detalhe indesejado chama a atenção: "Isso no prato é..."

Bárbara Parada posa em restaurante... e detalhe indesejado chama a atenção: "Isso no prato é..."

21 dez, 13:31
"Não desejo a ninguém!": com fortes sintomas, Ana Barbosa vai ao hospital com o marido e a filha e recebe diagnóstico "horrível"!

"Não desejo a ninguém!": com fortes sintomas, Ana Barbosa vai ao hospital com o marido e a filha e recebe diagnóstico "horrível"!

21 dez, 12:58
Prestes a ser mãe, Ana Soares é criticada... e responde à letra: "Costumam resolver"

Prestes a ser mãe, Ana Soares é criticada... e responde à letra: "Costumam resolver"

21 dez, 11:25
