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Casou há dias e já está no paraíso: Bruno Savate vive lua de mel num dos destinos mais desejados do mundo

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Bruno Savate e Liliana Rocha estão a desfrutar da lua de mel nas Maldivas. Dias depois de terem trocado alianças, o ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos partilhou imagens deslumbrantes do destino paradisíaco, deixando os seguidores rendidos.

Bruno Savate está a viver uma das fases mais felizes da sua vida. Depois de ter dado o nó com Liliana Rocha no passado dia 5 de junho, o veterano dos reality shows da TVI rumou às Maldivas para desfrutar de uma lua de mel de sonho.

Nas redes sociais, o ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos tem partilhado vários registos da viagem, mostrando paisagens de cortar a respiração, praias de areia branca e águas cristalinas.

Num dos posts publicados no Instagram, Bruno Savate escreveu: «Sol na pele, areia nos pés e boa vibe no coração. Quem não gosta?». Já noutra publicação, mostrou-se completamente rendido ao destino escolhido para celebrar o amor: «Há lugares que parecem um sonho… Sim, é verdade, o paraíso existe».

As imagens rapidamente conquistaram os seguidores, que não pouparam elogios ao casal e ao cenário paradisíaco onde estão a viver os primeiros dias de casados.

Recorde-se que Bruno Savate e Liliana Rocha trocaram alianças numa cerimónia intimista, rodeados de familiares e amigos. Um dos momentos mais comentados foi a mensagem especial enviada pela Voz do Secret Story, que fez questão de felicitar o casal apesar de não poder estar presente.

Reality em direto?
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Agora, longe dos holofotes e das polémicas que marcaram parte do seu percurso televisivo, Bruno Savate parece estar a aproveitar ao máximo esta nova etapa da sua vida, num destino que muitos consideram um verdadeiro paraíso na Terra. Percorra a galeria e veja todas as fotografias.

Veja também: Noélia Pereira gera polémica no casamento de Bruno Savate. Tudo por causa de um simples vestido

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