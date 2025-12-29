Bruno Savate não cala revolta após gala explosiva do Secret Story: «Injustiça grande. Custa aceitar»

Leandro foi expulso do Secret Story na gala deste domingo, 28 de dezembro, a apenas três dias da grande final. O concorrente considerou a sua saída injusta, mas não foi o único. Bruno Savate recorreu de imediato às redes sociais para se manifestar sobre a expulsão daquele que era o seu concorrente favorito.

«A salvação da Inês em primeiro lugar apanhou muita gente de surpresa, porque não refletiu aquilo que se tem visto no jogo nem o impacto real na casa», começou por escrever o veterano dos reality shows da TVI, criticando o facto de Inês estar na final do Secret Story 9.

E prosseguiu, mostrando-se triste com a saída de Leandro: «Quanto ao Leandro, é mesmo uma injustiça grande. Foi estratega, intenso, deu conteúdo, mexeu com o jogo e nunca passou despercebido. Jogadores assim são os que fazem um reality valer a pena - goste-se ou não deles. Ficar fora da final depois de tudo o que entregou custa a aceitar.»

«Infelizmente, nestes programas nem sempre chega ser bom jogador... às vezes, pesa mais a narrativa do momento ou a mobilização silenciosa cá fora. Mas uma coisa é certa: o Leandro sai de cabeça erguida e com o reconhecimento de quem percebe de jogo. O pódio ficou claramente mais pobre hoje», findou.