Bruno Savate critica duramente estes concorrentes do Secret Story 9

Esta semana, através de um storie do Instagram, o vencedor do Big Brother – Desafio Final arrasou Fábio, Liliana e Inês. «Umas verdadeiras hienas ao cheiro do drama!», frisa.

Para Savate, os concorrentes estão a aproveitar que o segredo de Pedro já foi revelado para o tentarem fragilizar ainda mais. «Já estão a aproveitar o facto de o Pedro ser marido da Marisa para lhe caírem em cima por atitudes dignas de 1970… », acrescenta.

Pedro fazia parte de um grupo rival de Fábio, Liliana e Inês, no início da edição, e a relação entre uns e outros nunca foi um mar de rosas. Com a final do programa à vista, as emoções estão à flor da pele e a luta pelo prémio também.

Bruno Savate, para além de ser um ótimo concorrente de reality shows, é também um grande fã do formato. O ícone dos reality shows tem usado as redes sociais como palco das opiniões relativamente a esta edição.