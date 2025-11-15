Bruno Savate e Luís Gonçalves passam de amigos a rivais? Pedro e Leandro no centro da discórdia

Bruno Savate e Luís Gonçalves aproximaram-se após a participação e vitória de Luís no Big Brother 2025, uma vez que cá fora Savate apoiou publicamente o concorrente e depois disso os dois estiveram várias vezes juntos, chegando mesmo a serem inseparáveis.

Contudo, parece que a amizade agora passou a rivalidade e tudo por causa de dois concorrentes da atual edição do Secret Story 9: Pedro e Leandro.

Isto porque Bruno Savate tem demonstrado o seu apoio público aos dois concorrentes e, ao que tudo indica, Luís Gonçalves tem condenado essa postura, de tal forma que os dois até deixaram de se seguir nas redes sociais e apagaram a foto que tinham juntos no Instagram.

Para além disso, Savate deixou um recado nos stories da mesma rede social, que parece ser para Luís Gonçalves: «Não consigo entender o porquê de apoiar o Leandro e o Pedro estar a incomodar tanta gente», começou por referir.

«Chega para todos, eu não tenho receio de dar o devido valor a quem o tem! Acho que mais vencedores deviam reconhecer o mérito dos novos concorrentes com potencial. Disse», escreveu Savate, numa clara indireta para Luís Gonçalves, que venceu o Big Brother 2025.

Já Luís Gonçalves também deixou uma indireta sem mencionar Bruno Savate: «Afasta aqueles/as que te dizem que ajudaram, mas que no fundo querem algo em troca disso, pessoas verdadeiras não te acompanham/apoiam para obter algo em troca ou algum tipo de submissão da tua parte», escreveu.

Numa partilha no Instagram, o militar acrescentou: «Bem como existirá pessoas que não vão ficar satisfeitas com as tuas vitórias, essas continuaram a viver no seu pequeno mundo de frustrações. Traça o caminho e foca-te💪🏼 E não te esqueças👇🏼 Cerca-te dos bons e com eles vencerás. Não existe nada no mundo que pague a tua Honra».

