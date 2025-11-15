Bruno Savate e Luís Gonçalves passam de amigos a rivais? Pedro e Leandro no centro da discórdia

Ao Minuto

Concorrentes fazem ataque cerrado a Leandro: «Já ias com tudo ensaiado» - Big Brother
Concorrentes fazem ataque cerrado a Leandro: «Já ias com tudo ensaiado»

Fábio ouve desabafos de Liliana depois de discussão com Bruna e responde: «Cala-te um bocado, ouve-me então» - Big Brother
Fábio ouve desabafos de Liliana depois de discussão com Bruna e responde: «Cala-te um bocado, ouve-me então»

Após discussão com Bruna, Liliana refugia-se em Fábio e desabafa: «Ela está a passar limites» - Big Brother
Após discussão com Bruna, Liliana refugia-se em Fábio e desabafa: «Ela está a passar limites»

Bruna indignada com acusação de Liliana: «É uma coisa grave, não é uma brincadeira» - Big Brother
Bruna indignada com acusação de Liliana: «É uma coisa grave, não é uma brincadeira»

A discussão continua entre Liliana e Bruna: «És uma sofrida. Já és adulta, aprende a lidar!» - Big Brother
A discussão continua entre Liliana e Bruna: «És uma sofrida. Já és adulta, aprende a lidar!»

Marisa quer pôr concorrente na 'chapa': «Disse-me que eu era falsa, que não era pura» - Big Brother
Marisa quer pôr concorrente na 'chapa': «Disse-me que eu era falsa, que não era pura»

Bruna ataca Liliana: «És velhaca, és pequenina. Quando achas que não estás a aparecer...» - Big Brother
Bruna ataca Liliana: «És velhaca, és pequenina. Quando achas que não estás a aparecer...»

Liliana e Bruna em acesa troca de galhardetes: «Sempre a inferiorizar-me, sempre a gozar!» - Big Brother
Liliana e Bruna em acesa troca de galhardetes: «Sempre a inferiorizar-me, sempre a gozar!»

Concorrentes viram-se contra Liliana: «Mania da superioridade!» - Big Brother
Concorrentes viram-se contra Liliana: «Mania da superioridade!»

Há algo mais? Liliana confronta Leandro: «O que é que sentes por mim?» - Big Brother
Há algo mais? Liliana confronta Leandro: «O que é que sentes por mim?»

Liliana levanta-se para confrontar Leandro: «Ficas sem resposta para mim!» - Big Brother
Liliana levanta-se para confrontar Leandro: «Ficas sem resposta para mim!»

Isolados no quarto e aos amassos: O momento romântico entre Liliana e Fábio - Big Brother
Isolados no quarto e aos amassos: O momento romântico entre Liliana e Fábio

No meio do caos das limpezas, Leandro faz dança sensual... com a vassoura! - Big Brother
No meio do caos das limpezas, Leandro faz dança sensual... com a vassoura!

Ana perde as estribeiras com Leandro: «Chega desta palhaçada. Devias de ter vergonha!» - Big Brother
Ana perde as estribeiras com Leandro: «Chega desta palhaçada. Devias de ter vergonha!»

«Dylan tem um dom»? Liliana acredita que sim... e tudo por causa de um sonho revelador - Big Brother
«Dylan tem um dom»? Liliana acredita que sim... e tudo por causa de um sonho revelador

Leandro e Liliana desentendem-se por causa das limpezas: «Isto é pelas vezes que não fazes nada» - Big Brother
Leandro e Liliana desentendem-se por causa das limpezas: «Isto é pelas vezes que não fazes nada»

Pedro confronta Marisa: «Andas sempre aos sorrisinhos, começo a achar estranho» - Big Brother
Pedro confronta Marisa: «Andas sempre aos sorrisinhos, começo a achar estranho»

Liliana recorda ex-noivo Zé: «Há coisas que eu desculpei que para mim são imperdoáveis» - Big Brother
Liliana recorda ex-noivo Zé: «Há coisas que eu desculpei que para mim são imperdoáveis»

Marisa Susana sobre Liliana ter posto fim ao noivado na casa: «Eu era capaz de ter feito o mesmo» - Big Brother
Marisa Susana sobre Liliana ter posto fim ao noivado na casa: «Eu era capaz de ter feito o mesmo»

Marisa Susana sobre Bruna: «Afastei-me dela, não quero uma pessoa que esteja sempre a inferiorizar» - Big Brother
Marisa Susana sobre Bruna: «Afastei-me dela, não quero uma pessoa que esteja sempre a inferiorizar»

Pedro avisa Leandro: «Quando souberes o meu segredo até cais para o lado» - Big Brother
Pedro avisa Leandro: «Quando souberes o meu segredo até cais para o lado»

Ana Cristina e Pedro trocam provocações logo de manhã. Veja o momento tenso - Big Brother
Ana Cristina e Pedro trocam provocações logo de manhã. Veja o momento tenso

Leandro em forte discussão com Liliana: «Intrometida, mete-te na tua vida» - Big Brother
Leandro em forte discussão com Liliana: «Intrometida, mete-te na tua vida»

Liliana desiludida com Fábio: «Nem dormiste abraçado a mim» - Big Brother
Liliana desiludida com Fábio: «Nem dormiste abraçado a mim»

Bruno Savate e Luís Gonçalves passam de amigos a rivais? Pedro e Leandro no centro da discórdia

  Secret Story
  Há 1h e 56min
Bruno Savate e Luís Gonçalves passam de amigos a rivais? Pedro e Leandro no centro da discórdia - Big Brother

Os dois ex-concorrentes têm trocado farpas nas redes sociais e tudo por causa de dois atuais concorrentes do Secret Story 9.

Bruno Savate e Luís Gonçalves aproximaram-se após a participação e vitória de Luís no Big Brother 2025, uma vez que cá fora Savate apoiou publicamente o concorrente e depois disso os dois estiveram várias vezes juntos, chegando mesmo a serem inseparáveis.  

Contudo, parece que a amizade agora passou a rivalidade e tudo por causa de dois concorrentes da atual edição do Secret Story 9: Pedro e Leandro. 

 

Isto porque Bruno Savate tem demonstrado o seu apoio público aos dois concorrentes e, ao que tudo indica, Luís Gonçalves tem condenado essa postura, de tal forma que os dois até deixaram de se seguir nas redes sociais e apagaram a foto que tinham juntos no Instagram. 

Para além disso, Savate deixou um recado nos stories da mesma rede social, que parece ser para Luís Gonçalves: «Não consigo entender o porquê de apoiar o Leandro e o Pedro estar a incomodar tanta gente», começou por referir. 

«Chega para todos, eu não tenho receio de dar o devido valor a quem o tem! Acho que mais vencedores deviam reconhecer o mérito dos novos concorrentes com potencial. Disse», escreveu Savate, numa clara indireta para Luís Gonçalves, que venceu o Big Brother 2025. 

Já Luís Gonçalves também deixou uma indireta sem mencionar Bruno Savate: «Afasta aqueles/as que te dizem que ajudaram, mas que no fundo querem algo em troca disso, pessoas verdadeiras não te acompanham/apoiam para obter algo em troca ou algum tipo de submissão da tua parte», escreveu. 

Numa partilha no Instagram, o militar acrescentou: «Bem como existirá pessoas que não vão ficar satisfeitas com as tuas vitórias, essas continuaram a viver no seu pequeno mundo de frustrações. Traça o caminho e foca-te💪🏼 E não te esqueças👇🏼 Cerca-te dos bons e com eles vencerás. Não existe nada no mundo que pague a tua Honra». 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens da amizade de Bruno Savate e Luís Gonçalves. 

