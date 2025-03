Bruno Savate de coração apertado por estar longe da filha: «Só de pensar nela até me é difícil falar»

Bruno Savate, um nome que ficou marcado na televisão portuguesa desde a sua participação na quinta edição da Casa dos Segredos, em 2014, continua a dar que falar. O empresário e ex-concorrente de vários reality shows da TVI, que recentemente se sagrou vencedor do Big Brother - Desafio Final em março de 2024, tem agora um novo foco na sua vida: a paternidade e o equilíbrio entre a sua carreira e os desafios pessoais.

• Luta contra a depressão: Partilha a sua experiência com a depressão, mencionando como até o estado do tempo pode influenciar o seu humor.

• Saudades da filha: A paternidade trouxe desafios emocionais, já que Bruno está com a filha apenas uma semana por mês devido à distância entre ele e a mãe da criança.

• Empreendedorismo: Bruno gere uma empresa de TVDE, oferecendo transporte de passageiros tanto em Portugal como internacionalmente.

Em conversa exclusiva com a SELFIE, Bruno Savate abriu o coração sobre as suas lutas, desde a depressão até à sua experiência como pai, revelando um lado mais íntimo e vulnerável.

A Luta diária contra a depressão

A saúde mental tem sido um tema central na vida de Bruno Savate, especialmente após ter enfrentado uma fase de depressão. «Se tiver um dia mais sentimental, lembro-me de coisas tristes, como qualquer pessoa», começa por explicar. Para o empresário, o clima e o estado do tempo têm uma influência significativa no seu humor. «Se o tempo estiver bom, saio de casa tranquilo e está tudo bem. Mas se estiver frio, quem já teve uma depressão, como eu, acaba por ter uma recaída nesse dia», confessa.

No entanto, Bruno procura manter-se positivo, focando-se no trabalho e em atividades que o ajudem a distrair-se. «É pensar no que vou ganhar no dia-a-dia, é sair de casa com uma atitude de determinação e trabalhar – que é o mais importante», explica. A sua fórmula para combater os dias mais difíceis inclui também o tempo dedicado à família e aos hobbies, como o treino físico e até momentos de lazer como jogar consola.

A paternidade e a saudade

A paternidade, que chegou em 2020 com o nascimento de Luísa, trouxe uma nova perspetiva à vida de Bruno Savate, mas também desafios emocionais. «Não é muito mais fácil... tornou-se um bocadinho mais doloroso», revela, emocionado, ao falar das saudades que sente pela filha. Como a criança vive com a mãe, Bruno só tem a oportunidade de estar com Luísa uma semana por mês. Este distanciamento é uma dor constante para o ex-concorrente, que sonha com uma guarda partilhada. «É um assunto que me custa um pouco», admite, visivelmente tocado.

A situação geográfica de Bruno também dificulta a convivência constante com a filha, já que vivem em locais bastante distantes um do outro. «Nós moramos muito longe um do outro, por isso é que não consigo guarda partilhada, algo que eu queria mesmo para ter a minha filha mais tempo comigo», desabafa.

Situação profissional atual e ligação aos realities

Apesar dos desafios pessoais, Bruno Savate continua a focar-se no seu trabalho. «Tenho-me dedicado à minha empresa de TVDE, que oferece serviços de transporte de pessoas, tanto a nível nacional como internacional», explica. O seu trabalho envolve não só o transporte de passageiros em Portugal, mas também para outros países, consolidando a sua carreira empresarial.

Além disso, Bruno mantém a sua ligação ao mundo da televisão através de publicidade e parcerias. «Continuo a fazer publicidade e parcerias, e vou treinando. Faço três treinos por semana, para manter o físico no mínimo!» Com a sua participação em vários programas de televisão, Bruno continua a estar atento ao mundo dos reality shows, interagindo com o público e comentando as últimas novidades dos programas da TVI. «Vou vendo os programas e as pessoas vão comentando comigo sobre o que se passa na Casa», revela entre risos.