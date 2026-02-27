Apoio de peso! Bruno Savate sai em defesa de uma concorrente do Secret Story

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
15:15
Sara explode em lágrimas e arrepia a Casa ao confessar doença

Sara «sentiu a falta» de Diogo durante a noite: «Achei que ele vinha dormir comigo...»

Liliana conta história convincente para desviar segredo: «Imagina que eu entrava com o meu Zé Manuel»

Pistas dadas? Norberto dá dica a Liliana: «Eu estou com o meu segundo nome por alguma razão»

Hilariante! Jéssica ensina colegas a cantar parabéns em chinês

Há uma nova teoria de segredo. E envolve a palavra "morte"

Eva e Diogo ignoram tudo e todos e abraçam-se em lágrimas: «Agradeço por teres aparecido na minha vida»

Depois de partilha tocante, Jéssica mostra-se desconfiada de segredo

«Sou fruto de uma relação proibida»: A história de vida de Hélder que ninguém esperava

Deitou tudo a perder? Diogo não disfarça reação a partilha de Eva

Num pranto, João faz agradecimento a médica: «Você salvou a minha vida»

«Eu amava e amo como a minha mãe»: Liliana faz partilha sobre perda e comove todos

Luzia vive episódio marcante na adolescência. E vai emocioná-lo

«Iniciei uma anorexia»: Sara deixa todos em lágrimas com partilha tocante. A história arrepia qualquer um

Segredos em risco? Liliana chora durante partilha do Marido

Inspirador! Pedro conta emocionante história de superação

Catarina conta episódio marcante da vida. E esta foi a reação de João

«Arrependo-me do que deixei...»: Diogo dá resposta durante dinâmica que pode surpreender

Ana desfez-se em lágrimas: «Não sei quantas vezes tive de mudar de vida»

Olhos nos olhos, Hélder sussurra conselhos a Ricardo João

Facadas nas costas da “namorada”: Ricardo João arrasa Ana

Ricardo João espalha falhas de Ana pela casa: «eu já fui gerente…»

Ricardo João intensifica críticas contra Ana. E esta tem reação inédita

Ricardo João enfrenta Ana para a criticar forte e feio

Vão carregar no botão? Há concorrentes próximos da verdade «Tenho o meu namorado na casa…»

Apoio de peso! Bruno Savate sai em defesa de uma concorrente do Secret Story

Bruno Savate sai em defesa de concorrente do Secret Story. «Quem não se curva, marca posição!»

Bruno Savate parece estar a seguir atentamente esta edição do Secret Story e já veio a público tomar uma posição sobre uma das concorrentes mais faladas. Savate mostrou-se do lado de Luzia, que esta semana está nomeada em conjunto com Sara, Ricardo João e Ricky.

Bruno Savate elogiou a frontalidade de Luzia, ao mesmo tempo que mostrou não apoiar a dinâmica de Sara. “A Luzia tem mostrado personalidade e não se deixa intimidar. Num jogo onde muitos vão atrás do “grupo forte”, é preciso coragem para bater de frente com a postura da Sara e com a dinâmica que ela está a tentar criar”, declarou.

 “Fazer frente à arrogância quando ela existe exige firmeza, sangue frio e autenticidade. E isso a Luzia tem demonstrado”, destacou.

 “Continua forte, Luzia. Quem não se curva, marca posição!”, concluiu o veterano dos reality shows.

