Apoio de peso! Bruno Savate sai em defesa de uma concorrente do Secret Story

Bruno Savate parece estar a seguir atentamente esta edição do Secret Story e já veio a público tomar uma posição sobre uma das concorrentes mais faladas. Savate mostrou-se do lado de Luzia, que esta semana está nomeada em conjunto com Sara, Ricardo João e Ricky.

Bruno Savate elogiou a frontalidade de Luzia, ao mesmo tempo que mostrou não apoiar a dinâmica de Sara. “A Luzia tem mostrado personalidade e não se deixa intimidar. Num jogo onde muitos vão atrás do “grupo forte”, é preciso coragem para bater de frente com a postura da Sara e com a dinâmica que ela está a tentar criar”, declarou.

“Fazer frente à arrogância quando ela existe exige firmeza, sangue frio e autenticidade. E isso a Luzia tem demonstrado”, destacou.

“Continua forte, Luzia. Quem não se curva, marca posição!”, concluiu o veterano dos reality shows.

