Guerra aberta no casal: A opinião de Bruno Savate que mete Pedro e Marisa em lados opostos

O rei dos reality shows publicou um storie no Instagram onde demonstrou um profundo desagrado pelo que aconteceu na gala do passado domingo, entre Marisa e Pedro: «Até à última, o Pedro continua a ser atacado.», começou. Não satisfeito, acabou ainda por dirigir duras críticas a Marisa: «E o mais triste é ver que até a própria companheira tenta manchar a imagem de um rapaz integro e verdadeiro.» frisou.

No final da partilha, rematou com o apelo ao concorrente que considera ser merecedor do 1º lugar, o Pedro. «Chega de injustiças. Chega de jogos sujos. Está na hora de fazermos justiça e dar a vitória a quem realmente merece. Grande Pedro 💪» .

Savate colocou ainda o número de telefone relativo ao Pedro e a cereja no topo do bolo foi: «Vamos colocar o Pedro no lugar que sempre foi dele 🥇 1º lugar do pódio», frisa.

Veja a imagem.