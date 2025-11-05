Pedro Jorge recebe avião de apoio do "rei dos reality shows" e deixa a Internet em polvorosa

O momento mais tenso desta edição: A ‘fúria’ de Pedro Jorge e Lídia em imagens

Pedro Jorge tem sido um dos protagonistas desta edição do Secret Story 9 e conta com o apoio de alguns ex-concorrentes, entre eles Bruno Savate, um veterano dos realities, que até já lhe enviou um avião de apoio.

Nesta terça-feira, 4 de novembro, sobrevoou um avião na casa da Malveira. O vencedor do Big Brother - Desafio Final em 2024 preparou uma surpresa muito especial para Pedro Jorge, que atravessou recentemente uma fase mais frágil por ter tido duras discussões com a mulher, Marisa.

A mensagem era a seguinte: «Pedro Jorge força PT sabe tudo ❤️ Savate + PT Rumo final». O avião agitou a Internet e deixou os fãs de Pedro Jorge em êxtase.

No Twitter, foram vários os internautas que comentaram a situação. Pode ver tudo abaixo: