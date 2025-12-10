Num gesto raro, Bruno Savate partilha foto amorosa com a filha

Melhor do que nunca! Flávia Vieira, ex-namorada de Bruno Savate, deixa todos de queixo caído com fotografias sensuais

Bruno Savate, 40 anos, voltou a conquistar as atenções nas redes sociais. O carismático e polémico participante dos reality shows da TVI partilhou, no Instagram, uma foto rara e cheia de ternura ao lado da filha, um momento que rapidamente derreteu os fãs e gerou uma onda de elogios.

Este é, sem dúvida, um registo especial e pouco habitual da sua vida pessoal. Conhecido pela postura intensa, frontal e competitiva dentro dos formatos televisivos, Bruno Savate mostrou aqui o seu lado mais doce e familiar.

Veja, em baixo, a fotografia original.

A ascensão de Bruno Savate no universo dos reality shows da TVI

Bruno Savate é, hoje, um nome incontornável na história dos reality shows em Portugal. O seu percurso televisivo começou em 2014, quando entrou pela primeira vez na Casa dos Segredos 5. O estilo direto, a personalidade forte e o sentido estratégico fizeram dele uma das figuras mais marcantes da edição.

A partir daí, o público nunca mais o largou, e Bruno Savate também não largou o público. Na Casa dos Segredos 5, Bruno Savate rapidamente se tornou protagonista, alimentando rivalidades, alianças e momentos que ainda hoje são lembrados pelos fãs. Terminou a edição como finalista e ganhou uma legião de seguidores.

Big Brother: a consagração

O grande impulso de popularidade surgiu com o “Big Brother – Duplo Impacto”, em 2021 e depois com o "Big Brother – Desafio Final", em 2024, edição da qual saiu vencedor.

A sua postura calculista, a coragem nas decisões e a capacidade de enfrentar qualquer adversário valeram-lhe o reconhecimento do público como um dos “pesos pesados” da história do reality em Portugal.

Recorde o momento da vitória do ex-concorrente, no vídeo em baixo.

O presente: maturidade e foco na vida pessoal

Hoje, Bruno Savate continua a ser uma referência no universo dos reality shows, mas tem dado cada vez mais espaço à sua vida fora das luzes. A foto partilhada com a filha é prova disso: um momento íntimo e verdadeiro que revela uma faceta mais madura e tranquila do ex-concorrente.

No passado mês de Novembro, Bruno Savate foi um dos convidados do "Dois às 10". Aqui, esteve à conversa com Cristina Ferreira sobre esta nova edição do "Secret Story 9", onde comentou e esclareceu todos os detalhes sobre uma das polémicas qua agitou a casa.

Veja a conversa na íntegra, no vídeo em baixo.