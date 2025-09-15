Do relvado para a Casa: Este concorrente do Secret Story é irmão de jogador famoso

O Secret Story 9 estreou na noite deste domingo, 14 de setembro, e desde os primeiros minutos já tem gerado grande interesse entre os espectadores. Entre os concorrentes que mais chamaram a atenção encontra-se Bruno, cuja ligação familiar a uma figura do futebol português não passou despercebida.

Bruno, natural de Cascais e com 40 anos, é irmão de David Simão, capitão do Arouca e jogador bem conhecido do futebol nacional. Ex-jogador profissional, Bruno iniciou a carreira nas camadas jovens do Benfica e chegou a disputar jogos frente a nomes consagrados, como Cristiano Ronaldo. Durante a sua trajetória, passou por diversos clubes europeus, mas admite que não alcançou o topo do futebol profissional devido à falta de disciplina.

O seu irmão mais novo, David Simão, mantém-se em destaque no futebol português. Começou também no Benfica, nas camadas jovens, e representou equipas como Paços de Ferreira, Marítimo, AEK Atenas (Grécia) e CSKA Sófia (Bulgária), antes de regressar a Portugal, onde atualmente joga pelo Arouca.

O concorrente tem vindo a conquistar a atenção do público e dos colegas na casa.