Este concorrente do Secret Story já namorou com uma apresentadora famosa

O Secret Story - Casa dos Segredos 9 estreou-se neste domingo, 14 de setembro, com um leque de concorrentes surpreendentes. Um deles é Bruno Simão, ex-futebolista do Benfica, que já teve um relacionamento com uma famosa apresentadora.

O concorrente, de 40 anos, foi namorado de Merche Romero. Os dois apaixonaram-se em 2016, quando Bruno Simão jogava no Casa Pia. A relação durou cerca de dois anos, mas os dois acabaram por seguir caminhos diferentes.

Pode ver aqui duas das fotografias de Bruno Simão e Merche Romero juntos:

A gala de estreia do Secret Story está ao rubro. Estão a ser apresentados um a um os concorrentes do reality show, da TVI, apresentado por Cristina Ferreira. Bruno, tem 40 anos, vem de Cascais e é ex-futebolista. O concorrente começou no Benfica e passou por vários clubes Europeus. Na sua carreira desportiva, chegou a defrontar Cristiano Ronaldo.

Leia aqui o perfil de Bruno, um dos novos concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos:

Ex-jogador de futebol profissional, começou no Benfica e chegou a defrontar o Cristiano Ronaldo. Passou por vários clubes na Europa, mas admite sem rodeios que não vingou ao mais alto nível por falta de disciplina.

Pai de três filhas, considera-se competitivo e direto, não gosta de perder e entra agora no campo dos segredos para ganhar. Para si, esta é a oportunidade de marcar o golo da sua vida.

