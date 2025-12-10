O desejo de qualquer uma: Bruno Simão surpreende a mulher com um presente de fazer inveja

Bruno Simão pode ter deixado o Secret Story 9, mas continua a conquistar atenções fora da casa. O ex-concorrente partilhou um momento especial vivido ao lado da mulher, Cátia Lourenço, que recebeu um presente cheio de carinho e significado. O casal publicou a fotografia de um ramo de flores, oferecido por Bruno, gesto que rapidamente tocou os seguidores.

Nas redes sociais, a mulher assinalou a surpresa com uma mensagem simples, mas carregada de emoção: «As saudades que eu tinha». Bruno respondeu à partilha com ternura, escrevendo: «Meu amor bom».

O casal tem mostrado grande união desde a saída do concorrente do reality show, partilhando vários momentos de afeto e proximidade. Agora, este gesto romântico reforça a ligação entre os dois e revela a importância que a relação tem nesta nova fase da vida de Bruno Simão.

Veja aqui: