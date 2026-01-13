Bruno Simão submete-se a intervenção estética: e esta mudança tem «mão» de um ator dos Morangos com Açúcar

Ao Minuto

10:28
Leomarte sobre ex-concorrente do “Secret Story”: “Não quero esse fantasma na minha vida” - Big Brother
05:43

Leomarte sobre ex-concorrente do “Secret Story”: “Não quero esse fantasma na minha vida”

10:21
Leomarte e Diogo Alexandre reagem à morte de Maycon Douglas - Big Brother
03:19

Leomarte e Diogo Alexandre reagem à morte de Maycon Douglas

10:21
“Luto não é espetáculo”. Leomarte e Diogo Alexandre explicam por que não se pronunciaram sobre a morte de Maycon Douglas - Big Brother
03:19

“Luto não é espetáculo”. Leomarte e Diogo Alexandre explicam por que não se pronunciaram sobre a morte de Maycon Douglas

10:17
Depois de polémica, Leomarte chama Daniela Santo de “emplastra” e afirma: “Tenho medo” - Big Brother
04:50

Depois de polémica, Leomarte chama Daniela Santo de “emplastra” e afirma: “Tenho medo”

10:16
Leomarte avança morte de familiar de ex-concorrente do “Secret Story” - Big Brother
04:50

Leomarte avança morte de familiar de ex-concorrente do “Secret Story”

10:10
Cláudio Ramos questiona Diogo Alexandre sobre o prémio do “Secret Story”: “Já gastaste o dinheiro todo?” - Big Brother
06:03

Cláudio Ramos questiona Diogo Alexandre sobre o prémio do “Secret Story”: “Já gastaste o dinheiro todo?”

10:02
Leomarte surge ao lado de ex-concorrente e revela comentários: “São um casal lindo” - Big Brother
01:30

Leomarte surge ao lado de ex-concorrente e revela comentários: “São um casal lindo”

19:14
Ainda há provocações e ciúmes? Saiba como está o amor de Pedro e Marisa após a grande vitória - Big Brother
05:28

Ainda há provocações e ciúmes? Saiba como está o amor de Pedro e Marisa após a grande vitória

19:08
Como era a vida de Pedro e de Marisa antes de entrarem no Secret Story? Eles contam tudo - Big Brother
04:24

Como era a vida de Pedro e de Marisa antes de entrarem no Secret Story? Eles contam tudo

19:03
Espreite o álbum de fotografias privado de Pedro e Marisa - Big Brother
01:24

Espreite o álbum de fotografias privado de Pedro e Marisa

12:38
Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho” - Big Brother
09:40

Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho”

12:37
Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem” - Big Brother
09:40

Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem”

12:34
Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever” - Big Brother
09:40

Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever”

12:34
Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa” - Big Brother
09:40

Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa”

12:33
Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro” - Big Brother
09:40

Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro”

12:31
Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon” - Big Brother
09:40

Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon”

11:59
Uma semana após vencer o “Secret Story 9”, Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso” - Big Brother
04:21

Uma semana após vencer o “Secret Story 9”, Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso”

11:55
Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9” - Big Brother
08:01

Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9”

11:54
Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro - Big Brother
08:01

Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro

11:49
Marisa confessa com quem mantém ligação do “Secret Story 9” - Big Brother
04:19

Marisa confessa com quem mantém ligação do “Secret Story 9”

11:48
Marisa revela se já conversou com Leandro: “Fica prometido” - Big Brother
04:19

Marisa revela se já conversou com Leandro: “Fica prometido”

11:38
Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro - Big Brother
05:25

Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro

11:38
Cristina Ferreira para Marisa: “É a única vez que eu vejo a mãe do Pedro contra ti” - Big Brother
05:25

Cristina Ferreira para Marisa: “É a única vez que eu vejo a mãe do Pedro contra ti”

11:37
Em direto, Marisa pede desculpa por episódio polémico no “Secret Story 9” - Big Brother
05:25

Em direto, Marisa pede desculpa por episódio polémico no “Secret Story 9”

11:25
Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?” - Big Brother
06:04

Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?”

Acompanhe ao minuto

Bruno Simão submete-se a intervenção estética: e esta mudança tem «mão» de um ator dos Morangos com Açúcar

Bruno Simão submete-se a intervenção estética: e esta mudança tem «mão» de um ator dos Morangos com Açúcar - Big Brother

Bruno Simão submeteu-se a uma grande transformação e conta que recorreu à ajuda» de um conhecido rosto da TVI.

Bruno Simão começou o ano de 2026 com uma grande mudança na sua vida. O ex-concorrente do Secret Story 9 decidiu submeter-se a um transplante capilar, para disfarçar as suas entradas, e recorreu à ajuda especial de um ator da TVI.

A notícia foi dada pelo próprio, através das redes sociais, onde partilhou um vídeo a contar tudo. 

«Fiz o transplante e estou tão agradecido a toda a equipa que esteve comigo. A doutora foi incrível, as duas enfermeiras igualmente umas profissionais de excelência e de uma simpatia maravilhosa», começou por dizer o ex-futebolista, agradecendo ainda a Miguel Bogalho, que ficou conhecido pela sua participação na terceira temporada dos Morangos com Açúcar e que agora é um dos sócios da clínica onde Bruno fez o transplante.

«Ao Miguel Bogalho, que é um homem do caraças com uma vibe tão boa de receber, obrigado, amigo, por me abrires as portas do teu espaço e me tratares tão bem e acompanhares a que hora do dia for. Agora, vamos esperar para ver os resultados a começarem a aparecer», referiu.

Pode ver tudo aqui:

 

Numa outra publicação, Bruno Simão atualizou o estado do procedimento, 48 horas depois da intervenção. «Mostrando e comprovando a várias pessoas que duvidaram do 'estado' em que iria ficar após fazer o implante capilar. Pois, como podem ver, sem inchaço e sem dor», referiu.

Pode ver aqui:

Relacionados

Bruno Simão tatua no corpo a sua experiência no Secret Story. E o resultado é inacreditável

Bruno Simão partilha imagens com Marisa Susana e é arrasado por ex-concorrente: «Poupem-me ao cinismo»

Viral! Dylan e Bruno honram promessa com vídeo hilariante: o final está a fazer furor nas redes sociais

O inesperado acontece: Fora do Secret Story, Bruno oferece ajuda à família de Pedro e elogia-o
Temas: Bruno Simão Cirurgia estética Transplante capilar

Fora da Casa

A viajar com Cristina Ferreira, João Monteiro mostra-se como nunca: «Como é que a vou convencer?»

A viajar com Cristina Ferreira, João Monteiro mostra-se como nunca: «Como é que a vou convencer?»

Há 2h e 56min
Renata Reis expõe situação «surreal» após funeral de Maycon Douglas. E esta foi a medida drástica que tomou

Renata Reis expõe situação «surreal» após funeral de Maycon Douglas. E esta foi a medida drástica que tomou

Há 3h e 29min
Nufla defende Renata Reis e faz revelações inéditas: «Envolveu advogadas», mandou «emails para o Ministério»

Nufla defende Renata Reis e faz revelações inéditas: «Envolveu advogadas», mandou «emails para o Ministério»

Hoje às 11:21
Solteiro, Cláudio Alegre mostra-se completamente nu e leva aviso: «Resguarda-te rapaz»

Solteiro, Cláudio Alegre mostra-se completamente nu e leva aviso: «Resguarda-te rapaz»

Hoje às 10:52
Surpresa! Venceu um Secret Story em Portugal e agora anuncia gravidez: «O nosso maior segredo»

Surpresa! Venceu um Secret Story em Portugal e agora anuncia gravidez: «O nosso maior segredo»

Hoje às 09:52
Carolina Pinto cumpre sonho de criança ao lado de Marco Costa: «É tudo o que imaginei e mais um bocadinho»

Carolina Pinto cumpre sonho de criança ao lado de Marco Costa: «É tudo o que imaginei e mais um bocadinho»

Ontem às 22:11
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Surpresa! Venceu um Secret Story em Portugal e agora anuncia gravidez: «O nosso maior segredo»

Surpresa! Venceu um Secret Story em Portugal e agora anuncia gravidez: «O nosso maior segredo»

Hoje às 09:52
Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas

Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas

7 jan, 21:49
Nufla defende Renata Reis e faz revelações inéditas: «Envolveu advogadas», mandou «emails para o Ministério»

Nufla defende Renata Reis e faz revelações inéditas: «Envolveu advogadas», mandou «emails para o Ministério»

Hoje às 11:21
De "Secret Story" à música: o percurso marcante de Nufla, a mulher que conquistou o público com a alma

De "Secret Story" à música: o percurso marcante de Nufla, a mulher que conquistou o público com a alma

9 jul 2025, 11:44
Renata Reis expõe situação «surreal» após funeral de Maycon Douglas. E esta foi a medida drástica que tomou

Renata Reis expõe situação «surreal» após funeral de Maycon Douglas. E esta foi a medida drástica que tomou

Há 3h e 29min
Ver Mais

Notícias

Foi com este gesto impactante que Diogo Alexandre homenageou Maycon: «A melhor forma de o respeitar...»

Foi com este gesto impactante que Diogo Alexandre homenageou Maycon: «A melhor forma de o respeitar...»

Há 8 min
Bruno Simão submete-se a intervenção estética: e esta mudança tem «mão» de um ator dos Morangos com Açúcar

Bruno Simão submete-se a intervenção estética: e esta mudança tem «mão» de um ator dos Morangos com Açúcar

Há 1h e 58min
A viajar com Cristina Ferreira, João Monteiro mostra-se como nunca: «Como é que a vou convencer?»

A viajar com Cristina Ferreira, João Monteiro mostra-se como nunca: «Como é que a vou convencer?»

Há 2h e 56min
Renata Reis expõe situação «surreal» após funeral de Maycon Douglas. E esta foi a medida drástica que tomou

Renata Reis expõe situação «surreal» após funeral de Maycon Douglas. E esta foi a medida drástica que tomou

Há 3h e 29min
Nufla defende Renata Reis e faz revelações inéditas: «Envolveu advogadas», mandou «emails para o Ministério»

Nufla defende Renata Reis e faz revelações inéditas: «Envolveu advogadas», mandou «emails para o Ministério»

Hoje às 11:21
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez 2025, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez 2025, 21:31
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
04:33

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

23 dez 2025, 11:25
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Recruta é «contaminado» pela febre do fixe de Filipe Delgado: e acaba a encher forte e feio!
01:00

Recruta é «contaminado» pela febre do fixe de Filipe Delgado: e acaba a encher forte e feio!

Ontem às 16:46
Soraia Carrega desfaz-se em lágrimas: «São os meus demónios...»
01:37

Soraia Carrega desfaz-se em lágrimas: «São os meus demónios...»

Ontem às 15:51
Só visto! Filipe Delgado «vai para a rua» após intervenção cómica. E nem o instrutor se conteve
01:51

Só visto! Filipe Delgado «vai para a rua» após intervenção cómica. E nem o instrutor se conteve

Ontem às 15:31
Como nunca antes vista! Noélia dança e canta enquanto pica Nuno Janeiro
00:42

Como nunca antes vista! Noélia dança e canta enquanto pica Nuno Janeiro

Ontem às 12:45
Lavada em lágrimas, Kina revela que um familiar morreu enquanto estava na “1.ª Companhia”
02:42

Lavada em lágrimas, Kina revela que um familiar morreu enquanto estava na “1.ª Companhia”

Ontem às 11:56
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Jéssica Antunes em partilha rara: "Escondia na praia com um penso branco enorme"

Jéssica Antunes em partilha rara: "Escondia na praia com um penso branco enorme"

Há 2h e 52min
Após rumores de romance com João Oliveira, Jéssica Vieira surpreende com confissão: «Tenho o coração meio ocupado»

Após rumores de romance com João Oliveira, Jéssica Vieira surpreende com confissão: «Tenho o coração meio ocupado»

Há 3h e 6min
De férias com João Monteiro, Cristina Ferreira afirma: "Hoje, custou mais"

De férias com João Monteiro, Cristina Ferreira afirma: "Hoje, custou mais"

Hoje às 09:59
Surpresa: Francisco Monteiro envia mensagem a Marcia Soares... e faz revelação sobre ligação entre os dois!

Surpresa: Francisco Monteiro envia mensagem a Marcia Soares... e faz revelação sobre ligação entre os dois!

Ontem às 20:07
"A espera acabou": já é conhecida a grande surpresa de Marcia Soares!

"A espera acabou": já é conhecida a grande surpresa de Marcia Soares!

Ontem às 19:27
Ver Mais Outros Sites