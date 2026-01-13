Bruno Simão submete-se a intervenção estética: e esta mudança tem «mão» de um ator dos Morangos com Açúcar

Jogou no Benfica e foi 'rival' de Cristiano Ronaldo. Agora, é concorrente do Secret Story 9

Bruno Simão começou o ano de 2026 com uma grande mudança na sua vida. O ex-concorrente do Secret Story 9 decidiu submeter-se a um transplante capilar, para disfarçar as suas entradas, e recorreu à ajuda especial de um ator da TVI.

A notícia foi dada pelo próprio, através das redes sociais, onde partilhou um vídeo a contar tudo.

«Fiz o transplante e estou tão agradecido a toda a equipa que esteve comigo. A doutora foi incrível, as duas enfermeiras igualmente umas profissionais de excelência e de uma simpatia maravilhosa», começou por dizer o ex-futebolista, agradecendo ainda a Miguel Bogalho, que ficou conhecido pela sua participação na terceira temporada dos Morangos com Açúcar e que agora é um dos sócios da clínica onde Bruno fez o transplante.

«Ao Miguel Bogalho, que é um homem do caraças com uma vibe tão boa de receber, obrigado, amigo, por me abrires as portas do teu espaço e me tratares tão bem e acompanhares a que hora do dia for. Agora, vamos esperar para ver os resultados a começarem a aparecer», referiu.

Pode ver tudo aqui:

Numa outra publicação, Bruno Simão atualizou o estado do procedimento, 48 horas depois da intervenção. «Mostrando e comprovando a várias pessoas que duvidaram do 'estado' em que iria ficar após fazer o implante capilar. Pois, como podem ver, sem inchaço e sem dor», referiu.