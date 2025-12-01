O 'bichinho' do futebol falou mais alto! Após desistir do Secret Story, Bruno Simão participa em torneio especial

Jogou no Benfica e foi 'rival' de Cristiano Ronaldo. Agora, é concorrente do Secret Story 9

Depois de desistir do Secret Story 9, Bruno voltou à sua vida normal... e o bichinho do futebol falou mais alto! O ex-concorrente participou num torneio solidário de futsal e mostrou tudo aos fãs nas redes sociais.

«Hoje estive presente no torneio solidário de recolha e bens alimentares para ajudar a @associacaosol, uma associação que apoia crianças e famílias infetadas e afetadas com o vírus VIH/Sida. Cada gesto ajuda a garantir saúde, proteção e um futuro mais justo para estas crianças e as suas famílias», escreveu Bruno, na legenda de uma partilha que fez no Instagram.

Pode ver tudo aqui:

Bruno Simão partilha imagens com Marisa Susana e é arrasado por ex-concorrente: «Poupem-me ao cinismo»

Depois de ter desistido do jogo, Bruno Simão tem mostrado uma aproximação inesperada a Marisa Susana, com quem viveu vários conflitos intensos dentro da «Casa dos Segredos». O ex-concorrente partilhou um vídeo com os «melhores momentos» ao lado da antiga rival, tentando mostrar um lado mais leve e divertido da relação.

Mas Ana Cristina não deixou a publicação passar em branco. A ex-concorrente do «Secret Story 9» reagiu de imediato e foi tudo menos branda: «Diz o Bruno “momentos divertidos com a Marisa Susana”. Poupem-me ao cinismo», escreveu.

Sem papas na língua, Ana Cristina ainda fez questão de recordar o passado turbulento entre os dois e atirou:

«Esqueceste-te dos outros momentos… que lhe quiseste dar com a mala nas trombas por causa de uma fatia de queijo.»

Veja aqui: