Depois das discussões, Fábio e Liliana fazem as pazes debaixo dos lençóis - Big Brother
01:56

Depois das discussões, Fábio e Liliana fazem as pazes debaixo dos lençóis

Bruno Simão sofre com morte de futebolista do Benfica, aos 18 anos: «Faz-me falta todos os dias»

  Hoje às 12:07
Bruno Simão sofre com morte de futebolista do Benfica, aos 18 anos: «Faz-me falta todos os dias»

Concorrente do Secret Story relata dor que ainda vive com a morte de Bruno Baião, futebolista do Benfica, que teve um ataque súbito após um treino.

Bruno Simão abriu o coração e partilhou com os colegas do Secret Story a dor que ainda sente pela partida prematura do amigo Bruno Baião, que era futebolista do Benfica. Bruno Baião morreu em 2004 depois de sofrer um ataque súbito após um treino.

Esta terça-feira, o concorrente do Secret Story partilhou a dor que ainda sente. «Não era de sangue, mas era um irmão meu, faleceu aos 18 anos. Desde os 10 anos estávamos sempre juntos durante o dia no futebol. Foi no futebol que o conheci, no Benfica. Passávamos as férias todos juntos, os pais dele são como uns pais para mim. Os meus eram também da mesma forma», relatou.

 «Ele continuava no Benfica, eu estava no Belenenses, a seguir ao treino recebe uma chamada no café em frente ao campo onde treinavam e teve um ataque fulminante, uma paragem, caiu para trás. Ficou dois dias em coma. Fomos visitá-lo ao hospital e nos foi pedido para falarmos com ele. E, ao segundo dia, desligaram as máquinas», contou, mostrando-se muito abalado.

«Ainda hoje sofro com a morte dele, falo com ele. O funeral também jamais irei esquecer. Ele faz-me falta todos os dias», lamentou.

«Foi das melhores pessoas que eu conheci na minha vida. Faço questão de visitar os pais e o irmão sempre, são sempre momentos emocionantes. Eles têm um restaurante com as fotografias dele pelo restaurante, foi e é das maiores cicatrizes que eu tenho na minha vida: ver partir alguém que eu amava e tão novo, com 18 anos, com tanto para dar. Foi sem dúvida os momentos mais tristes da minha vida e marcantes», disse, emocionado.

 “Cada vez que entro em campo, falo com ele. Aqui já falei muitas vezes e é uma marca que jamais irei superar, porque foi alguém marcante para mim e que ninguém merece partir, mas uma pessoa como ele não merecia mesmo. Portanto, foi a cicatriz que eu tive logo cedo aos 18 anos».

 

