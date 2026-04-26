Bruno Simão e Marisa Susana mal se podiam ver no Secret Story 9. Agora enfrentam-se no Desafio Final

O Desafio Final continua a reunir algumas das figuras mais marcantes do universo Secret Story e há mais um reencontro que promete dar que falar: Bruno Simão e Marisa Susana, ex-concorrentes do Secret Story 9, estão de volta — e trazem consigo um histórico difícil de ignorar.

Durante a sua passagem pela casa mais vigiada do país, os dois protagonizaram uma relação tudo menos pacífica. Desde cedo, ficou claro que Bruno Simão e Marisa Susana tinham personalidades incompatíveis, o que resultou em vários confrontos ao longo do programa. Entre discussões acesas, trocas de acusações e momentos de grande tensão, tornaram-se numa das duplas mais explosivas da edição.

O episódio mais marcante dessa rivalidade ficou conhecido como “o confronto da farinha”. Uma discussão banal escalou para um incidente que envolveu farinha e elevou ainda mais o clima de hostilidade entre ambos. Esse episódio acabou por definir a relação dos dois dentro da casa e ficou gravado na memória dos fãs como um dos momentos mais intensos da temporada.

Agora, no Desafio Final, Bruno Simão e Marisa Susana voltam a partilhar o mesmo espaço — e sob as mesmas condições de pressão que já provaram ser terreno fértil para conflitos. A grande incógnita é saber se conseguirão manter uma convivência mais controlada ou se os velhos desentendimentos vão rapidamente vir ao de cima.

Com um passado carregado de tensão e momentos que ficaram na história do reality show, a presença de ambos promete acrescentar intensidade ao jogo. Num formato onde tudo pode mudar num instante, este reencontro é, sem dúvida, um dos mais aguardados — e potencialmente explosivos — desta edição.