Depois do Secret Story, Bruno Simão regressa ao futebol ao lado de Quaresma e Nani

Bruno Simão recorreu às redes sociais para revelar uma novidade que está a entusiasmar os fãs de futebol. O ex-concorrente do Secret Story 9 foi convidado para participar num jogo solidário que se realiza na próxima segunda-feira, dia 8, em Cascais, a partir das 10:00 horas.

A iniciativa vai juntar várias figuras conhecidas do desporto, incluindo craques que marcaram gerações: Nani, Ricardo Quaresma, Adrien Silva, Jorge Andrade, André Almeida e Beto Pimparel, entre outros nomes ligados ao futebol nacional.

Nas stories que partilhou, Bruno Simão lançou o convite aos seguidores para marcarem presença e apoiarem a causa. «Apareçam e venham fazer a diferença. Todos juntos seremos sempre mais fortes», escreveu o ex-concorrente do reality show.

A manhã promete unir boa disposição, futebol de qualidade e espírito solidário, num encontro que pretende juntar adeptos e jogadores por uma causa maior.

