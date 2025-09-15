Bruno Simão, o concorrente que deu um tiro em Ruben Amorim

Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

Jogou no Benfica e foi 'rival' de Cristiano Ronaldo. Agora, é concorrente do Secret Story 9

Bruno Simão, antigo futebolista, é um dos concorrentes que esta noite entraram no Secret Story 9. Bruno foi futebolista profissional, jogou no Benfica, defrontou Cristiano Ronaldo e tem uma história caricata com Ruben Amorim, treinador português que atualmente comanda o Manchester United. É que Bruno Simão deu um tiro em Ruben Amorim quando os dois eram crianças. Felizmente, a história acabou em bem.

Na VT de apresentação, Bruno Simão prometeu ser um concorrente «cheio de garra». «Fui jogador profissional de futebol. Joguei com Cristiano Rinaldo. Ganhei taças e super taças. (…) Já pendurei as chuteiras, mas vou la dentro cheio de garra», declarou, contando um bom segredo que guarda, mas não é o que leva para dentro da casa mais vigiada do País. «Dei um tiro de pressão de ar ao meu compadre e treinador do Manchester United, Ruben Amorim. Quando eramos miúdos eu pego na pressão de ar e digo: ‘diz já quem é o teu rei…»

Bruno contou que achava que a arma não tinha balas, mas o pior viria a acontecer. Atualmente, os dois são muito amigos.

