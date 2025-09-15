Estreia do Secret Story: Este é o concorrente mais pesquisado no Google

A estreia do Secret Story 9 é o assunto do momento e isso mesmo reflete-se no mundo digital. Há já um concorrente a suscitar muito interesse junto do público. Bruno Simão é o nome mais pesquisado no Google.

O concorrente, de 40 anos, surpreendeu pela sua história de vida. É que já foi futebolista, alinhou pelo Benfica e vários outros clubes. Ganhou taças e supertaças e defrontou até Cristiano Ronaldo. Mas Bruno Simão revelou uma história de vida caricata que deixou todos de queixo caído.

É que o antigo futebolista é muito amigo de Ruben Amorim, treinador português do Machester United. Os dois têm uma ligação desde a infância. E foi precisamente quando eram pequenos que aconteceu o impensável.

Bruno Simão deu um tiro de pressão de ar em Ruben Amorim. Felizmente, tudo correu bem e os dois continuam a dar-se muito bem aos dias de hoje.

