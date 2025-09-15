Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

Bruno Simão tem 40 anos, vem de Cascais e é ex-futebolista. Agora, entrou no Secret Story - Casa dos Segredos 9 e prepara-se para enfrentar um dos maiores desafios da sua vida.

Mas o ex-atleta também brilhou nos relvados, principalmente nas camadas jovens do Benfica e da seleção nacional, ao lado de Rúben Amorim, Vieirinha, Miguel Veloso, Manuel Fernandes, Eliseu, Rolando e João Moutinho.

Percorra a nossa galeria e veja como era Bruno quando jogou na Seleção Nacional

Concorrente do Secret Story defrontou Cristiano Ronaldo dentro das quatro linhas

Foi jogador do Benfica, mas também passou por vários clubes Europeus e do panorama nacional, entre eles Os Belenenses, Slovan Bratislava, Dinamo de Bucareste, Khazar, Casa Pia e Atlético CP.

Na sua carreira desportiva, chegou a defrontar Cristiano Ronaldo, quando ambos faziam parte dos escalões jovens do Benfica e Sporting, respetivamente. Os dois não se cruzaram por pouco nas camadas jovens da seleção nacional. É que apesar de serem do mesmo ano, CR7 começou cedo a ser convocado para os escalões acima, devido ao seu talento.

Além disso, Bruno Simão já privou com o astro do futebol mundial Ronaldinho Gaúcho, é amigo pessoal do ex-treinador do Sporting Rúben Amorim e também era um grande amigo do ator Rodrigo Menezes, que faleceu em 2014.

Fique ainda a conhecer o perfil do novo concorrente do Secret Story:

Ex-jogador de futebol profissional, começou no Benfica e chegou a defrontar o Cristiano Ronaldo. Passou por vários clubes na Europa, mas admite sem rodeios que não vingou ao mais alto nível por falta de disciplina.

Pai de três filhas, considera-se competitivo e direto, não gosta de perder e entra agora no campo dos segredos para ganhar. Para si, esta é a oportunidade de marcar o golo da sua vida.

VEJA TAMBÉM: Conheça todos os segredos bombásticos do novo Secret Story