Bruno Simão tatua no corpo a sua experiência no Secret Story. E o resultado é inacreditável

Bruno Simão foi um dos concorrentes mais falados e polémicos desta edição do Secret Story, até no momento da saída, que não foi por decisão dos portugueses, mas sim por decisão própria, quis desistir.

Semanas após ter saído, o ex-concorrente decidiu agora eternizar essa experiência na pele, fazendo uma tatuagem alusiva ao Secret Story e à Voz, que deixou todos impressionados.

«Para não me esquecer da aventura mais louca da minha vida 👁️ Gostaram?», escreveu Bruno Simão numa publicação na sua página de Instagram.

Na caixa de comentários são vários os elogios à tatuagem: «Está fantástica 😍»; «Boa ..gostei 👏»; «Ficas a saber que sempre foste o meu preferido adoroooo»; «Fica muita bonita a tatuagem 🔥», são algumas das mensagens.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens da tatuagem de Bruno Simão.