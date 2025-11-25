Ao Minuto

  • Secret Story
  • Ontem às 22:06
Bruno desiste do Secret Story 9 após sanção da Voz e deixa colegas em choque - Big Brother
bruno

Bruno desiste do Secret Story 9 hoje, depois da sanção aplicada pela Voz, num momento que agitou toda a casa.

Após os confrontos com Pedro Jorge e Leandro, Bruno e Dylan receberam uma sanção da Voz: os dois receberam nomeação direta, caso não fossem expulsos no próximo domingo. Revoltado com a decisão e com a forma como a disciplina é aplicada, Bruno optou por abandonar o programa no Especial de hoje, dia 25 de novembro de 2025, deixando os colegas em choque. 

Os motivos não ficam por aqui e no confessionário, Bruno foi mais a fundo: gritos vindos do exterior da casa deixaram Bruno preocupado com o que se possa estar a passar cá fora com a família.

Na noite anterior, no jardim da casa, Bruno chegou a apoiar a ideia de Dylan de desistirem juntos, mas acabou por decidir sozinho. A sua saída altera de imediato as dinâmicas da casa, impactando alianças e estratégias na reta final do jogo, a menos de um mês da grande final do Secret Story 9.

Horas antes, Dylan tinha reunido os colegas na sala, para explicar o que vai fazer a partir de agora, depois de ter escolhido ficar no jogo, dando um passo atrás na decisão de ontem, tomada com os nervos à flor da pele.

Veja o momento aqui:

 

