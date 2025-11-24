Ao Minuto

22:20
Última Hora: Dylan e Bruno ameaçam desistir em conjunto e já têm plano - Big Brother
02:44

Última Hora: Dylan e Bruno ameaçam desistir em conjunto e já têm plano

22:19
Pós-Especial: Dylan recusa-se a ir ao confessionário e dá pontapé numa cadeira - Big Brother
03:15

Pós-Especial: Dylan recusa-se a ir ao confessionário e dá pontapé numa cadeira

22:15
Pós Especial: Dylan perde o controlo e mostra-se profundamente chateado - Big Brother
01:38

Pós Especial: Dylan perde o controlo e mostra-se profundamente chateado

22:14
Alerta Sanção: Conheça a posição da Voz em relação a Dylan e Bruno - Big Brother
03:11

Alerta Sanção: Conheça a posição da Voz em relação a Dylan e Bruno

22:13
«Desilusão»: Cristina Ferreira deixa mensagem aterradora aos concorrentes - Big Brother
02:11

«Desilusão»: Cristina Ferreira deixa mensagem aterradora aos concorrentes

22:12
Especial: Dylan admite falha e Cristina confronta-o com aviso duro - Big Brother
03:04

Especial: Dylan admite falha e Cristina confronta-o com aviso duro

22:11
Cristina Ferreira revela os nomeados da semana e há surpresas na lista - Big Brother

Cristina Ferreira revela os nomeados da semana e há surpresas na lista

22:10
Inédito: Dylan assume Inês como «a minha namorada» em pleno confessionário - Big Brother
01:05

Inédito: Dylan assume Inês como «a minha namorada» em pleno confessionário

22:04
Pergunta direta de Cristina deixa Dylan pensativo: «Quer melhorar ou não?» - Big Brother
05:52

Pergunta direta de Cristina deixa Dylan pensativo: «Quer melhorar ou não?»

21:56
«Agressivo»: Dylan a milímetros de distância de Pedro Jorge - Big Brother
02:05

«Agressivo»: Dylan a milímetros de distância de Pedro Jorge

21:55
Após forte discussão com Pedro Jorge, Cristina Ferreira confronta Bruno: «Que idade tem?» - Big Brother
09:11

Após forte discussão com Pedro Jorge, Cristina Ferreira confronta Bruno: «Que idade tem?»

21:44
Como nunca o viu: Bruno envolve-se em forte discussão com Pedro e Leandro - Big Brother
01:40

Como nunca o viu: Bruno envolve-se em forte discussão com Pedro e Leandro

21:41
Especial: Cristina Ferreira lança os nomeados desta semana. Descubra aqui - Big Brother
01:23

Especial: Cristina Ferreira lança os nomeados desta semana. Descubra aqui

20:45
Pedro Jorge tem a mão na perna de Marisa e Fábio entra no quarto - Big Brother
04:58

Pedro Jorge tem a mão na perna de Marisa e Fábio entra no quarto

20:30
Imperdível! Pedro Jorge e Marisa têm momento íntimo e Liliana quase os apanha - Big Brother
04:03

Imperdível! Pedro Jorge e Marisa têm momento íntimo e Liliana quase os apanha

20:20
Leandro dispara para Pedro Jorge: «Liderança do pinga amor falhado» - Big Brother
06:10

Leandro dispara para Pedro Jorge: «Liderança do pinga amor falhado»

20:00
«Liderança básica»: Liliana, Leandro e Pedro pegam-se no quarto azul - Big Brother
06:52

«Liderança básica»: Liliana, Leandro e Pedro pegam-se no quarto azul

19:45
A ferver! Dylan vai em direção de Pedro e quase que dá para o torto - Big Brother
05:48

A ferver! Dylan vai em direção de Pedro e quase que dá para o torto

19:41
Bruno e Dylan colocam um arco-íris na cama de Leandro e o caos está instalado - Big Brother
05:29

Bruno e Dylan colocam um arco-íris na cama de Leandro e o caos está instalado

19:32
Pedro e Bruno discutem frente a frente: «Falta de respeito» - Big Brother
03:50

Pedro e Bruno discutem frente a frente: «Falta de respeito»

19:19
Nuno Eiró comunica advertência coletiva e sanção individual no Secret Story - Big Brother
01:05

Nuno Eiró comunica advertência coletiva e sanção individual no Secret Story

19:06
A discussão que vai levar a uma sanção. Bruno e Dylan fazem frente a frente com Pedro - Big Brother
00:50

A discussão que vai levar a uma sanção. Bruno e Dylan fazem frente a frente com Pedro

19:01
Pedro Jorge esclarece o motivo pelo qual abandonou a cadeira quente em lágrimas - Big Brother
04:38

Pedro Jorge esclarece o motivo pelo qual abandonou a cadeira quente em lágrimas

18:56
Bruna acusa Leandro de se 'fazer de coitado': «Estamos na coitadolândia» - Big Brother
05:46

Bruna acusa Leandro de se 'fazer de coitado': «Estamos na coitadolândia»

18:49
Leandro chora desalmadamente no confessionário. O motivo é emocionante - Big Brother
03:32

Leandro chora desalmadamente no confessionário. O motivo é emocionante

Cristina Ferreira revela os nomeados da semana e há surpresas na lista

  • Secret Story
  • Há 44 min

  • Secret Story
  • Há 44 min
Cristina Ferreira revela os nomeados da semana e há surpresas na lista - Big Brother
nomeados

No Especial desta noite, Cristina Ferreira anunciou os quatro concorrentes que vão a votos esta semana no Secret Story 9. A disputa promete ser renhida e a decisão do público pode mudar o jogo.

A casa do Secret Story 9 voltou a tremer. No Especial desta noite, Cristina Ferreira revelou os nomeados da semana e deixou claro que a votação vai ser tudo menos previsível. Os concorrentes voltam a depender do voto do público para permanecerem no jogo, e esta ronda promete abalar alianças e estratégias. A grande surpresa da noite foi o facto de o grupo "Reis da Treta" estar quase todo em risco de expulsão, excepto Bruna, que está imune. Fábio junta-se também ao grupo.

Os quatro nomeados são então Bruno, Dylan, Fábio e Inês, todos agora à mercê da decisão dos espectadores. As linhas já estão abertas e a dinâmica entre os concorrentes promete intensificar-se ao longo dos próximos dias.

Votação para salvar:

BRUNO – 761 20 20 04
DYLAN – 761 20 20 07
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10

Com personalidades fortes em risco, a semana promete ser marcada por tensão, estratégias e muitas emoções dentro da casa mais vigiada do país. O público volta a ter a palavra final e cada voto pode fazer a diferença.

 

A ferver! Dylan vai em direção de Pedro e quase que dá para o torto
05:48

A ferver! Dylan vai em direção de Pedro e quase que dá para o torto

Há 3h e 10min
A discussão que vai levar a uma sanção. Bruno e Dylan fazem frente a frente com Pedro
00:50

A discussão que vai levar a uma sanção. Bruno e Dylan fazem frente a frente com Pedro

Há 3h e 49min
Pedro Jorge esclarece o motivo pelo qual abandonou a cadeira quente em lágrimas
04:38

Pedro Jorge esclarece o motivo pelo qual abandonou a cadeira quente em lágrimas

Há 3h e 54min
Este é o detalhe mais privado da vida de Pedro que poucos conheciam

Este é o detalhe mais privado da vida de Pedro que poucos conheciam

22 nov, 09:48
Dylan goza com lágrimas de Pedro Jorge e deixa os colegas em choque
00:49

Dylan goza com lágrimas de Pedro Jorge e deixa os colegas em choque

Hoje às 16:20
Cristina Ferreira revela os nomeados da semana e há surpresas na lista

Cristina Ferreira revela os nomeados da semana e há surpresas na lista

Há 44 min
Momento de pura ternura: Ruy de Carvalho embala o bebé de Catarina Siqueira e deixa todos rendidos

Momento de pura ternura: Ruy de Carvalho embala o bebé de Catarina Siqueira e deixa todos rendidos

Há 3h e 9min
«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

Hoje às 18:39
Catarina Miranda faz revelação sobre as discussões com Afonso Leitão e há um detalhe inesperado

Catarina Miranda faz revelação sobre as discussões com Afonso Leitão e há um detalhe inesperado

Hoje às 17:48
«Ele é especial…»: Jéssica Vieira surpreende com dedicatória que ninguém estava à espera

«Ele é especial…»: Jéssica Vieira surpreende com dedicatória que ninguém estava à espera

Hoje às 15:14
«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

Hoje às 18:39
Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge
02:23

Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge

Hoje às 00:40
Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão
06:14

Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão

Hoje às 00:16
Lágrimas sem fim: Marisa e Pedro recebem presente dos filhos
07:22

Lágrimas sem fim: Marisa e Pedro recebem presente dos filhos

Ontem às 22:43
«Ele é o pai dos meninos»: Marisa Susana e Leandro cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro
02:22

«Ele é o pai dos meninos»: Marisa Susana e Leandro cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro

20 nov, 02:48
Momento de pura ternura: Ruy de Carvalho embala o bebé de Catarina Siqueira e deixa todos rendidos

Momento de pura ternura: Ruy de Carvalho embala o bebé de Catarina Siqueira e deixa todos rendidos

Há 3h e 9min
«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

Hoje às 18:39
Catarina Miranda faz revelação sobre as discussões com Afonso Leitão e há um detalhe inesperado

Catarina Miranda faz revelação sobre as discussões com Afonso Leitão e há um detalhe inesperado

Hoje às 17:48
«Ele é especial…»: Jéssica Vieira surpreende com dedicatória que ninguém estava à espera

«Ele é especial…»: Jéssica Vieira surpreende com dedicatória que ninguém estava à espera

Hoje às 15:14
Marisa Susana esclarece o que sente por Pedro Jorge, após saber que é casado com Marisa

Marisa Susana esclarece o que sente por Pedro Jorge, após saber que é casado com Marisa

Hoje às 13:13
Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio
03:50

Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio

Hoje às 00:38
Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens
01:38

Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens

Hoje às 00:29
Choque absoluto: Gang dos Frescos fica boquiaberto com a saída de Marisa Susana
03:44

Choque absoluto: Gang dos Frescos fica boquiaberto com a saída de Marisa Susana

Hoje às 00:18
Primeiro salvo causa euforia e deixa estúdio em delírio. Saiba quem é
02:58

Primeiro salvo causa euforia e deixa estúdio em delírio. Saiba quem é

Ontem às 22:07
«Eles são um casal»: Leandro e Marisa Susana já não têm dúvidas sobre Pedro e Marisa
04:02

«Eles são um casal»: Leandro e Marisa Susana já não têm dúvidas sobre Pedro e Marisa

20 nov, 02:43
Bárbara Parada radiante com chegada de bebé: "Ansiosa por te conhecer, Rodrigo. Está quase"

Bárbara Parada radiante com chegada de bebé: "Ansiosa por te conhecer, Rodrigo. Está quase"

Há 1h e 39min
"O que aconteceu à flacidez?": após mudança drástica, Noélia Pereira mostra-se em soutien... e fala sobre cicatriz!

"O que aconteceu à flacidez?": após mudança drástica, Noélia Pereira mostra-se em soutien... e fala sobre cicatriz!

Há 3h e 10min
Liliana Almeida anuncia grande novidade: "Vai ser feito de uma forma que nunca fiz"

Liliana Almeida anuncia grande novidade: "Vai ser feito de uma forma que nunca fiz"

Hoje às 16:16
Separada de Francisco Monteiro? Bárbara Parada quebra o silêncio!

Separada de Francisco Monteiro? Bárbara Parada quebra o silêncio!

Hoje às 10:54
"Secret Story". Bruno de Carvalho responde a Dylan: "Levaste quatro galhetas"

"Secret Story". Bruno de Carvalho responde a Dylan: "Levaste quatro galhetas"

Hoje às 08:42
