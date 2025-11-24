Cristina Ferreira revela os nomeados da semana e há surpresas na lista

A casa do Secret Story 9 voltou a tremer. No Especial desta noite, Cristina Ferreira revelou os nomeados da semana e deixou claro que a votação vai ser tudo menos previsível. Os concorrentes voltam a depender do voto do público para permanecerem no jogo, e esta ronda promete abalar alianças e estratégias. A grande surpresa da noite foi o facto de o grupo "Reis da Treta" estar quase todo em risco de expulsão, excepto Bruna, que está imune. Fábio junta-se também ao grupo.

Os quatro nomeados são então Bruno, Dylan, Fábio e Inês, todos agora à mercê da decisão dos espectadores. As linhas já estão abertas e a dinâmica entre os concorrentes promete intensificar-se ao longo dos próximos dias.

Votação para salvar:

BRUNO – 761 20 20 04

DYLAN – 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

Com personalidades fortes em risco, a semana promete ser marcada por tensão, estratégias e muitas emoções dentro da casa mais vigiada do país. O público volta a ter a palavra final e cada voto pode fazer a diferença.