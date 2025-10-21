Ao Minuto

Uma mão cheia de nomeados: os concorrentes em risco de abandonar o Secret Story

  • Secret Story
  • Há 1h e 45min
Uma mão cheia de nomeados: os concorrentes em risco de abandonar o Secret Story - Big Brother

Conheça os nomeados da semana, que estão em risco de abandonar a casa do Secret Story no domingo.

No Especial desta segunda-feira, 20 de outubro, do Secret Story - Casa dos Segredos 9, ficámos a conhecer o leque de nomeados desta semana e um deles corre o risco de deixar a casa mais vigiada do País já no próximo domingo.

Bruno, Inês, Liliana, Mariana e Rui são os concorrentes que estão na 'chapa' esta semana. Pode ver em baixo o vídeo do momento da revelação:

VOTE para salvar o seu preferido:

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARIANA – 761 20 20 15

RUI – 761 20 20 19

 

Veja aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 9!

