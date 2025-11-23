O impensável aconteceu em plena gala: Bruno vinga-se de Liliana com gesto inesperado

A gala do Secret Story ficou marcada por um dos momentos mais tensos da noite. Depois de serem confrontados com uma VT repleta de críticas e farpas trocadas ao longo da semana, Bruno decidiu reagir de forma inesperada e recheada de ironia. Perante todos, levantou-se, caminhou até Liliana e entregou-lhe uma pomada «para a comichão».

Com ar provocador, lançou: «É para a comichão que eu te faço». O gesto surpreendeu todos e Liliana ficou longe de achar graça. Visivelmente irritada, respondeu de imediato: «Mais uma vez mostras a pessoa que tu és». Para a concorrente, a atitude de Bruno foi claramente «estudada» e teve como único objetivo provocá-la em direto perante o país.

O momento incendiou o ambiente da gala e deixou claro que a tensão entre os dois promete continuar a marcar a semana no Secret Story.

Veja o momento:

Há cinco concorrentes em risco de expulsão.

