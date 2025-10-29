Ao Minuto

11:38
02:57

11:37
04:27

11:19
01:16

11:12
06:40

10:53
02:39

10:51
10:46
01:45

10:37
01:31

10:26
10:22
07:30

10:16
10:16
02:27

10:15
05:12

10:12
02:05

10:00
01:11

09:53
02:32

09:37
02:36

09:25
01:20

09:24
02:28

09:23
05:31

09:22
01:09

09:21
04:49

09:14
02:46

09:04
03:44

08:45
05:04

Bruno e Marisa Susana no segundo confronto mais tenso desta edição. Isto é tudo o que precisa saber

  • Secret Story
  • Há 1h e 40min
Bruno e Marisa Susana no segundo confronto mais tenso desta edição. Isto é tudo o que precisa saber - Big Brother

O clima ferveu entre Bruno e Marisa Susana e tudo por causa de... farinha.

O ambiente no Secret Story 9 voltou a ferver com um confronto tenso entre Bruno e Marisa Susana, num episódio que rapidamente se tornou tema nas redes sociais.

Tudo aconteceu durante uma tarefa na cozinha, quando Marisa decidiu usar farinha que, segundo Bruno, pertencia ao grupo dele. Incomodado, o concorrente dirigiu-se à colega para lhe tirar o alimento, gerando uma discussão acalorada.

Entre acusações, gritos e gestos exaltados, o clima tornou-se pesado e os restantes concorrentes mostraram-se incomodados com toda a situação de muita tensão.

O momento, inicialmente banal, transformou-se no segundo mais tenso desta edição - o primeiro pertence a Vera e Dylan - mostrando como pequenas disputas podem escalar dentro da casa.

O público reagiu de imediato, dividindo opiniões entre quem defende Marisa e quem apoia Bruno, num episódio que promete marcar esta edição do Secret Story 9.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens do momento de que todos falam. 

