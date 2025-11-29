O inesperado acontece: Fora do Secret Story, Bruno oferece ajuda à família de Pedro e elogia-o

Bruno desistiu do Secret Story 9 na passada terça-feira e já fora da casa tem se mostrado ativo nas redes sociais. Esta sexta-feira, o ex-concorrente respondeu a algumas perguntas dos seguidores do Instagram e falou de Pedro, com quem teve muitos desentendimentos no jogo.

«Vais dar oportunidade de conhecer o Pedro e a Marisa cá fora, quando eles saírem?», questionou um internauta. Bruno respondeu sem hesitar: «Claro que sim e desde o início gostei dos dois».

O ex-concorrente fez depois uma revelação surpreendente, dado os conflitos com Pedro: «Tanto a um como a outro, abri as portas de minha casa para os seus familiares em dias de gala, para não terem que fazer logo viagem para a Covilhã ou Guarda!».

Numa outra pergunta, Bruno foi questionado sobre o que achava de Pedro: «Acho que é um bom menino, mas que, relativamente à minha pessoa e levado pelos ciúmes, acabou por ter vários comportamentos incorretos para comigo».

«No entanto não guardo rancor e quero conhecê-lo cá fora, pois acredito no bom coração que tem», rematou Bruno, considerando Pedro - numa outra resposta - um «grande jogador», em conjunto com a mulher, Marisa.