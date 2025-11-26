Polémica! Depois de desistir do Secret Story 9, Bruno recebe provocação mordaz de ex-concorrente

As imagens do choque. Foi assim que Bruno reagiu ao saber que Pedro e Marisa são casados

Bruno decidiu desistir do Secret Story - Casa dos Segredos 9 esta terça-feira, 25 de novembro, depois de ter vivido momentos de alta tensão que o levaram ao limite. A decisão do concorrente foi imediatamente anunciada nas redes sociais do reality show da TVI e houve um seu ex-colega que não ficou indiferente.

Na publicação de Instagram em que a desistência de Bruno é anunciada, Bruno Miguel - concorrente que só esteve uma semana dentro da casa - teceu um comentário nada inocente. «Vai ficar tudo bem 🌈», escreveu, na caixa de comentários da publicação, numa clara referência a uma frase que Bruno disse a Leandro, durante uma discussão recente dentro da casa, que valeu ao ex-futebolista uma nomeação direta por parte da Voz.