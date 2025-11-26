O segredo de Pedro e Marisa vem ao de cima… e Bruno reage como nunca o viu

Ao Minuto

19:55
Fábio quebra silêncio: Desilusão com Liliana e receio de ser o próximo a abandonar a casa - Big Brother
03:46

Fábio quebra silêncio: Desilusão com Liliana e receio de ser o próximo a abandonar a casa

19:46
A ferver: Dylan, Inês e Bruna arrasam reação do grupo rival à desistência de Bruno - Big Brother
03:30

A ferver: Dylan, Inês e Bruna arrasam reação do grupo rival à desistência de Bruno

19:42
Tenso: Reações divididas à saída de Bruno e críticas a Dylan incendiam a casa - Big Brother
04:08

Tenso: Reações divididas à saída de Bruno e críticas a Dylan incendiam a casa

19:37
Comentador faz comparação insólita à desistência de Bruno: «Fez-me lembrar o funeral do meu pai» - Big Brother
01:51

Comentador faz comparação insólita à desistência de Bruno: «Fez-me lembrar o funeral do meu pai»

19:36
Inédito: Silêncio na casa após desistência de Bruno e reação de Liliana surpreende - Big Brother
02:09

Inédito: Silêncio na casa após desistência de Bruno e reação de Liliana surpreende

19:29
Críticas a Pedro explodem… e momentos depois ele troca beijos com Marisa - Big Brother
02:24

Críticas a Pedro explodem… e momentos depois ele troca beijos com Marisa

19:23
Bruna transforma circo em sátira e arrasa rivais com humor afiado - Big Brother
02:23

Bruna transforma circo em sátira e arrasa rivais com humor afiado

19:19
Pista exclusiva gera teoria bombástica sobre o segredo de Marisa - Big Brother
03:49

Pista exclusiva gera teoria bombástica sobre o segredo de Marisa

19:03
Missão: Em momento inédito, Liliana diverte a casa com canto - Big Brother
02:51

Missão: Em momento inédito, Liliana diverte a casa com canto

19:00
Tensão máxima: Leandro enfrenta Ana e Pedro e envolve Liliana no conflito - Big Brother
06:02

Tensão máxima: Leandro enfrenta Ana e Pedro e envolve Liliana no conflito

18:57
Comunicado explosivo. Família de Dylan quebra silêncio após ameaça de desistência - Big Brother

Comunicado explosivo. Família de Dylan quebra silêncio após ameaça de desistência

18:52
Dylan arrasa Leandro e dispara contra Fábio e Liliana: «Músculos, dentes e pestanas falsos» - Big Brother
03:15

Dylan arrasa Leandro e dispara contra Fábio e Liliana: «Músculos, dentes e pestanas falsos»

18:46
Bruna destrói Leandro e acusa-o de ser uma farsa no jogo - Big Brother
03:34

Bruna destrói Leandro e acusa-o de ser uma farsa no jogo

18:18
A ferver: Bruna enfrenta Leandro no pequeno-almoço e acusa-o de jogo estratégico - Big Brother
05:06

A ferver: Bruna enfrenta Leandro no pequeno-almoço e acusa-o de jogo estratégico

17:54
Após dinâmica, Fábio e Liliana contestam Ana e desvalorizam o seu discurso - Big Brother
02:29

Após dinâmica, Fábio e Liliana contestam Ana e desvalorizam o seu discurso

17:10
Inédito: Voz surpreende Leandro com picardia hilariante e arranca risos da casa - Big Brother
04:34

Inédito: Voz surpreende Leandro com picardia hilariante e arranca risos da casa

17:06
Dinâmica: Liliana abre o coração e faz balanço sentido do seu percurso - Big Brother
02:41

Dinâmica: Liliana abre o coração e faz balanço sentido do seu percurso

17:02
Dinâmica: Fábio e Bruna entram em despique «Máscara» - Big Brother
02:26

Dinâmica: Fábio e Bruna entram em despique «Máscara»

16:57
Marisa surpreende com discurso apaziguador: «Todos somos justos vencedores» - Big Brother
02:25

Marisa surpreende com discurso apaziguador: «Todos somos justos vencedores»

16:55
Dinâmica: Dylan defende autenticidade e garante que a sua essência o pode levar à vitória - Big Brother
01:49

Dinâmica: Dylan defende autenticidade e garante que a sua essência o pode levar à vitória

16:52
Imperdível. Ana afirma independência total ao justificar porque deve vencer: «Fui sempre sozinha» - Big Brother
01:38

Imperdível. Ana afirma independência total ao justificar porque deve vencer: «Fui sempre sozinha»

16:42
Hilariante: Voz dedica música a Leandro - Big Brother
04:05

Hilariante: Voz dedica música a Leandro

16:41
Surpresa! Bruno aponta vencedor do Secret Story 9: e deixa de fora todos os seus aliados - Big Brother

Surpresa! Bruno aponta vencedor do Secret Story 9: e deixa de fora todos os seus aliados

16:37
Como nunca viu: Pedro Jorge acerta em cheio no segredo de Bruna - Big Brother
02:03

Como nunca viu: Pedro Jorge acerta em cheio no segredo de Bruna

16:28
Declarações sem fim entre Pedro e Marisa: «Esta é a unica frase que sei dizer» - Big Brother
01:07

Declarações sem fim entre Pedro e Marisa: «Esta é a unica frase que sei dizer»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

O segredo de Pedro e Marisa vem ao de cima… e Bruno reage como nunca o viu

  • Secret Story
  • Hoje às 10:19
O segredo de Pedro e Marisa vem ao de cima… e Bruno reage como nunca o viu - Big Brother

Bruno desiste do Secret Story e é surpreendido com o segredo de Marisa e Pedro

«Estou em choque, completamente em choque». Foi assim que Bruno reagiu, completamente incrédulo, quando foi confrontado por Cristina Ferreira com o facto de Pedro e Marisa serem casados e terem dois filhos em comum.

O momento aconteceu na primeira entrevista de Bruno, minutos após abandonar a casa do Secret Story, após desistir do programa. Após ser sancionado em conjunto com Dylan, Bruno decidiu abandonar a Casa dos Segredos, explicando que precisava voltar para o pé dos filhos e da mulher.

No momento em que Cristina Ferreira lhe conta o segredo mais bem guardado desta edição, Bruno reage com choque.

Recorde-se que Marisa esconde o segredo: “O meu marido está na casa”. Já o de Pedro Jorge é: “A mãe dos meus filhos está na casa”.

Temas: Bruno Segredo Pedro Marisa

Segredos

As imagens do choque. Foi assim que Bruno reagiu ao saber que Pedro e Marisa são casados

As imagens do choque. Foi assim que Bruno reagiu ao saber que Pedro e Marisa são casados

Hoje às 09:49
A reação inesperada de Marisa Susana ao descobrir o verdadeiro segredo de Pedro e Marisa

A reação inesperada de Marisa Susana ao descobrir o verdadeiro segredo de Pedro e Marisa

24 nov, 09:57
Bruna acerta no segredo de Inês em plena gala! Aposta arriscada vale revelação bombástica

Bruna acerta no segredo de Inês em plena gala! Aposta arriscada vale revelação bombástica

23 nov, 23:54
Botão dos segredos de Leandro para Marisa e Pedro deixa a casa em suspenso: Todas as reações

Botão dos segredos de Leandro para Marisa e Pedro deixa a casa em suspenso: Todas as reações

20 nov, 22:28
Acertou? Leandro volta a apertar o botão dos segredos sobre Marisa e Pedro

Acertou? Leandro volta a apertar o botão dos segredos sobre Marisa e Pedro

20 nov, 22:15
Marisa Susana acerta em cheio no segredo de Pedro! As imagens completas do momento

Marisa Susana acerta em cheio no segredo de Pedro! As imagens completas do momento

20 nov, 10:37
Mais Segredos

Mais Vistos

Bruno é confrontado pela primeira vez com imagens de Pedro e Marisa. E tem isto a dizer

Bruno é confrontado pela primeira vez com imagens de Pedro e Marisa. E tem isto a dizer

Hoje às 13:14
Desistência de Bruno: Do choque às lágrimas. As reações dos concorrentes em imagens

Desistência de Bruno: Do choque às lágrimas. As reações dos concorrentes em imagens

Hoje às 10:23
Bruno assiste, pela primeira vez, a imagens de Pedro e Marisa. E a reação é impagável
04:27

Bruno assiste, pela primeira vez, a imagens de Pedro e Marisa. E a reação é impagável

Hoje às 12:32
Imperdível: Marisa perde a vergonha e faz declaração de amor à frente de todos
01:30

Imperdível: Marisa perde a vergonha e faz declaração de amor à frente de todos

Hoje às 11:30
As imagens do choque. Foi assim que Bruno reagiu ao saber que Pedro e Marisa são casados

As imagens do choque. Foi assim que Bruno reagiu ao saber que Pedro e Marisa são casados

Hoje às 09:49
Ver Mais

Notícias

Na maternidade, com bebé ao colo. Marcia Soares deixa fãs em êxtase: «Escolheu a melhor!»

Na maternidade, com bebé ao colo. Marcia Soares deixa fãs em êxtase: «Escolheu a melhor!»

Há 33 min
Comunicado explosivo. Família de Dylan quebra silêncio após ameaça de desistência

Comunicado explosivo. Família de Dylan quebra silêncio após ameaça de desistência

Há 1h e 5min
Liliana Filipa faz confissão em partilha única: «Resolve a maior parte dos problemas, certo?»

Liliana Filipa faz confissão em partilha única: «Resolve a maior parte dos problemas, certo?»

Há 1h e 28min
Kina faz duras acusações aos colegas do Big Brother Verão: «Quiseram fazer-me sentir velha, ridícula, inútil...»

Kina faz duras acusações aos colegas do Big Brother Verão: «Quiseram fazer-me sentir velha, ridícula, inútil...»

Há 1h e 52min
Polémica! Depois de desistir do Secret Story 9, Bruno recebe provocação mordaz de ex-concorrente

Polémica! Depois de desistir do Secret Story 9, Bruno recebe provocação mordaz de ex-concorrente

Há 2h e 12min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados
03:10

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados

Ontem às 22:15
Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência
02:52

Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência

Ontem às 22:13
«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

24 nov, 18:39
Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge
02:23

Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge

24 nov, 00:40
Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão
06:14

Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão

24 nov, 00:16
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Na maternidade, com bebé ao colo. Marcia Soares deixa fãs em êxtase: «Escolheu a melhor!»

Na maternidade, com bebé ao colo. Marcia Soares deixa fãs em êxtase: «Escolheu a melhor!»

Há 33 min
Marcia Soares já é oficialmente madrinha! As fotos da bebé que estão a encantar os fãs

Marcia Soares já é oficialmente madrinha! As fotos da bebé que estão a encantar os fãs

Há 41 min
Liliana Filipa faz confissão em partilha única: «Resolve a maior parte dos problemas, certo?»

Liliana Filipa faz confissão em partilha única: «Resolve a maior parte dos problemas, certo?»

Há 1h e 28min
Kina faz duras acusações aos colegas do Big Brother Verão: «Quiseram fazer-me sentir velha, ridícula, inútil...»

Kina faz duras acusações aos colegas do Big Brother Verão: «Quiseram fazer-me sentir velha, ridícula, inútil...»

Há 1h e 52min
Polémica! Depois de desistir do Secret Story 9, Bruno recebe provocação mordaz de ex-concorrente

Polémica! Depois de desistir do Secret Story 9, Bruno recebe provocação mordaz de ex-concorrente

Há 2h e 12min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno
04:21

«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno

Ontem às 22:06
Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»
04:21

Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»

Ontem às 22:05
Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas
04:21

Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas

Ontem às 22:05
Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio
03:50

Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio

24 nov, 00:38
Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens
01:38

Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens

24 nov, 00:29
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

Hoje às 10:43
Filha de Marta Melro e Paulo Vintém passa por mudança "pela primeira vez" e mãe reage: "Senti um arrepio"

Filha de Marta Melro e Paulo Vintém passa por mudança "pela primeira vez" e mãe reage: "Senti um arrepio"

Ontem às 18:25
Após ausência, Kelly Baron lamenta incidente: "Que dor no coração. É um sentimento tão estranho..."

Após ausência, Kelly Baron lamenta incidente: "Que dor no coração. É um sentimento tão estranho..."

Ontem às 17:50
Maria Botelho Moniz longe de Portugal... por este motivo: "Que não tivemos"

Maria Botelho Moniz longe de Portugal... por este motivo: "Que não tivemos"

Ontem às 15:39
Carolina Braga oficializa namoro com o ex e deixa mensagem a Diogo Bordin

Carolina Braga oficializa namoro com o ex e deixa mensagem a Diogo Bordin

Ontem às 10:24
Ver Mais Outros Sites