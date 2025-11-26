O segredo de Pedro e Marisa vem ao de cima… e Bruno reage como nunca o viu

«Estou em choque, completamente em choque». Foi assim que Bruno reagiu, completamente incrédulo, quando foi confrontado por Cristina Ferreira com o facto de Pedro e Marisa serem casados e terem dois filhos em comum.

O momento aconteceu na primeira entrevista de Bruno, minutos após abandonar a casa do Secret Story, após desistir do programa. Após ser sancionado em conjunto com Dylan, Bruno decidiu abandonar a Casa dos Segredos, explicando que precisava voltar para o pé dos filhos e da mulher.

No momento em que Cristina Ferreira lhe conta o segredo mais bem guardado desta edição, Bruno reage com choque.

Recorde-se que Marisa esconde o segredo: “O meu marido está na casa”. Já o de Pedro Jorge é: “A mãe dos meus filhos está na casa”.