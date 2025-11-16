Ao Minuto

08:21
Pós-gala: Fábio e Liliana acertam contas e fazem as pazes - Big Brother
03:00

Pós-gala: Fábio e Liliana acertam contas e fazem as pazes

08:20
Aliados? Fábio justifica-se a Liliana: «Confiei na minha intuição» - Big Brother
04:17

Aliados? Fábio justifica-se a Liliana: «Confiei na minha intuição»

00:55
Estão feitas as nomeações da semana: Veja as escolhas dos concorrentes - Big Brother
17:58

Estão feitas as nomeações da semana: Veja as escolhas dos concorrentes

00:34
Ana Cristina descobre que Pedro é casado com Marisa: Veja a reação da expulsa - Big Brother
02:06

Ana Cristina descobre que Pedro é casado com Marisa: Veja a reação da expulsa

00:32
Leandro, Dylan, Marisa Susana e Ana: Um conquista a imunidade e outro apaga dois votos nas nomeações - Big Brother
05:46

Leandro, Dylan, Marisa Susana e Ana: Um conquista a imunidade e outro apaga dois votos nas nomeações

00:15
Entre Pedro Jorge e Ana Cristina, veja quem foi o concorrente expulso da casa - Big Brother
09:16

Entre Pedro Jorge e Ana Cristina, veja quem foi o concorrente expulso da casa

00:15
Duelo final de mulheres. Saiba quem foi a concorrente expulsa do Secret Story - Big Brother

Duelo final de mulheres. Saiba quem foi a concorrente expulsa do Secret Story

23:53
«Estive entre a vida e a morte (...) Perdi 18 quilos em 22 dias»: Veja quem está por trás deste segredo - Big Brother
05:13

«Estive entre a vida e a morte (...) Perdi 18 quilos em 22 dias»: Veja quem está por trás deste segredo

23:51
Há uma coincidência arrepiante por detrás do segredo de Bruno - Big Brother

Há uma coincidência arrepiante por detrás do segredo de Bruno

23:47
Bruno esteve «entre a vida e a morte» por duas vezes: «Disseram que, mais uns minutos, ficava ali» - Big Brother

Bruno esteve «entre a vida e a morte» por duas vezes: «Disseram que, mais uns minutos, ficava ali»

23:43
«Prefiro esta que a Vera»: Mãe de Dylan não deixa nada por dizer sobre a nova 'nora' - Big Brother
01:23

«Prefiro esta que a Vera»: Mãe de Dylan não deixa nada por dizer sobre a nova 'nora'

23:41
A Voz divide a casa em três grupos e por cada grupo, um sacrificado: Veja a consequência - Big Brother
08:52

A Voz divide a casa em três grupos e por cada grupo, um sacrificado: Veja a consequência

23:31
«Olha, tu primeiro falas baixo! Eu nunca te vi assim»: Liliana fica perplexa com Marisa - Big Brother
03:14

«Olha, tu primeiro falas baixo! Eu nunca te vi assim»: Liliana fica perplexa com Marisa

23:26
Tensão em direto entre Fábio e Dylan: «Tenho noção da força que tenho, por isso, lá fora...» - Big Brother
06:14

Tensão em direto entre Fábio e Dylan: «Tenho noção da força que tenho, por isso, lá fora...»

23:18
O estúdio aplaudiu em peso com este resultado: Veja quem é o segundo salvo - Big Brother
01:32

O estúdio aplaudiu em peso com este resultado: Veja quem é o segundo salvo

23:12
Pedro e Leandro descobrem novas pistas de segredos, e não revelam a ninguém - Big Brother
03:35

Pedro e Leandro descobrem novas pistas de segredos, e não revelam a ninguém

23:06
Já pode respirar de alívio: Este concorrente foi o primeiro salvo da noite - Big Brother
01:21

Já pode respirar de alívio: Este concorrente foi o primeiro salvo da noite

23:04
Sacrificou-se por Liliana, mas agora recebeu a consequência... e não é nada positiva - Big Brother
01:08

Sacrificou-se por Liliana, mas agora recebeu a consequência... e não é nada positiva

22:56
Liliana lê carta inédita da família: «Sabemos que esta mensagem podia ter chegado há mais tempo, mas...» - Big Brother
04:55

Liliana lê carta inédita da família: «Sabemos que esta mensagem podia ter chegado há mais tempo, mas...»

22:54
Fábio 'sacrifica-se' por Liliana, e este foi o gesto admirável do concorrente - Big Brother
02:44

Fábio 'sacrifica-se' por Liliana, e este foi o gesto admirável do concorrente

22:46
«Você infernizou a vida do rapaz naquele dia»: Cristina Ferreira provoca Liliana - Big Brother
05:48

«Você infernizou a vida do rapaz naquele dia»: Cristina Ferreira provoca Liliana

22:44
Leandro usa um novo poder e elege rival: «Podendo colocá-lo numa situação de risco, claro que opto por ele» - Big Brother
03:57

Leandro usa um novo poder e elege rival: «Podendo colocá-lo numa situação de risco, claro que opto por ele»

22:42
As primeiras palavras da família de Liliana, que a deixaram num pranto: «O amor também precisa de espaço» - Big Brother

As primeiras palavras da família de Liliana, que a deixaram num pranto: «O amor também precisa de espaço»

22:36
Quem procura mais protagonismo: Leandro ou Marisa Susana? Um deles é o próximo a sentar-se no trono - Big Brother
02:57

Quem procura mais protagonismo: Leandro ou Marisa Susana? Um deles é o próximo a sentar-se no trono

22:24
«Tu achas-te a maior aqui da casa e...»: Marisa em bate-boca tenso com Liliana - Big Brother
01:31

«Tu achas-te a maior aqui da casa e...»: Marisa em bate-boca tenso com Liliana

Há uma coincidência arrepiante por detrás do segredo de Bruno

  Secret Story
  Ontem às 23:51
Há uma coincidência arrepiante por detrás do segredo de Bruno - Big Brother

Bruno contou ao País o segredo que esconde no Secret Story 9 e há um pormenor arrepiante que não passou despercebido.

Bruno revelou o seu segredo em plena gala do Secret Story 9 deste domingo, 16 de novembro: «Estive entre a vida e a morte». No confessionário, o concorrente explicou todos os detalhes por detrás deste segredo que não deixa ninguém indiferente.

Tudo aconteceu, por infeliz coincidência, no dia de aniversário da mãe do concorrente. «No dia 24 de janeiro de 2018, no dia de anos da minha mãe, eu peguei na mota de um amigo meu. Tive um acidente, despistei-me. Bati contra um passeio, fui projetado contra um poste e fiquei inanimado cerca de 30 minutos», começou por explicar.

Levado para o hospital, Bruno ficou três dias em coma. «Fiquei em coma induzido. Foram períodos complicados. O prognóstico era muito reservado. Não sabiam como é que eu iria ficar...», adiantou.

O concorrente era futebolista e disseram-lhe que não poderia voltar a jogar futebol. «Disseram que estaria inapto. Foi duro. A minha família passou um mau bocado, eu não tenho memórias do tempo que estive no hospital, perdi 18 quilos em 22 dias», prosseguiu.

E acrescentou: «Depois de sair dos cuidados intensivos, tive uma septicemia e tive de ser levado para o bloco operatório de urgência. E disseram que, mais uns minutos, ficava ali. Nessa operação, tive uma paragem cardiorrespiratória, mas eu sou teimoso».

A mensagem de força da filha e o sofrimento da família: «A dor deles foi maior»

No hospital, Bruno recebeu uma mensagem especial da filha mais velha, Carolina, que lhe deu a força necessária para enfrentar tudo. «Eu fui à luta e, passado quatro meses, eu estava num campo de futebol, no Casa Pia, a treinar. Foi uma das melhores épocas. Fui campeão e foi das maiores vitórias, dar a volta por cima», adiantou. 

O ex-futebolista assumiu ainda que a família foi quem mais sofreu. «A minha mãe estava a celebrar o aniversário em França e recebe a notícia a dizer que eu tinha tido um acidente muito grave e que não sabiam como eu ia ficar. Passaram todos muito mal. Eu passei mal, mas a dor deles foi maior», disse, de voz embargada e lavado em lágrimas. 

Segredos

Bruno esteve «entre a vida e a morte» por duas vezes: «Disseram que, mais uns minutos, ficava ali»

Bruno esteve «entre a vida e a morte» por duas vezes: «Disseram que, mais uns minutos, ficava ali»

Ontem às 23:47
Incrédula! Raquel descobre o segredo de Pedro e Marisa e a reação diz tudo

Incrédula! Raquel descobre o segredo de Pedro e Marisa e a reação diz tudo

10 nov, 00:52
Teoria certeira! Leandro cada vez mais perto do segredo de Raquel

Teoria certeira! Leandro cada vez mais perto do segredo de Raquel

7 nov, 08:35
Concorrentes falam sobre quem será o milionário da casa... e Dylan assiste a tudo de camarote

Concorrentes falam sobre quem será o milionário da casa... e Dylan assiste a tudo de camarote

5 nov, 17:36
Marisa Susana e Liliana cada vez mais perto dos segredos da casa

Marisa Susana e Liliana cada vez mais perto dos segredos da casa

5 nov, 09:37
Será um 'tiro certeiro'? Liliana aponta para segredo de Inês: «Foi traída pela dama de honor»

Será um 'tiro certeiro'? Liliana aponta para segredo de Inês: «Foi traída pela dama de honor»

5 nov, 08:34
Ana Cristina descobre que Pedro é casado com Marisa: Veja a reação da expulsa
02:06

Ana Cristina descobre que Pedro é casado com Marisa: Veja a reação da expulsa

Hoje às 00:34
Que volta de 180 graus: Afonso Leitão surge como nunca o viu. E é "chocante"

Que volta de 180 graus: Afonso Leitão surge como nunca o viu. E é "chocante"

Ontem às 19:03
Afonso Leitão na terra de Catarina Miranda: As imagens do encontro de família que estão a dar que falar

Afonso Leitão na terra de Catarina Miranda: As imagens do encontro de família que estão a dar que falar

15 set, 15:59
As primeiras palavras da família de Liliana, que a deixaram num pranto: «O amor também precisa de espaço»

As primeiras palavras da família de Liliana, que a deixaram num pranto: «O amor também precisa de espaço»

Ontem às 22:42
Estão feitas as nomeações da semana: Veja as escolhas dos concorrentes
17:58

Estão feitas as nomeações da semana: Veja as escolhas dos concorrentes

Hoje às 00:55
Duelo final de mulheres. Saiba quem foi a concorrente expulsa do Secret Story

Duelo final de mulheres. Saiba quem foi a concorrente expulsa do Secret Story

Hoje às 00:15
Há uma coincidência arrepiante por detrás do segredo de Bruno

Há uma coincidência arrepiante por detrás do segredo de Bruno

Ontem às 23:51
Bruno esteve «entre a vida e a morte» por duas vezes: «Disseram que, mais uns minutos, ficava ali»

Bruno esteve «entre a vida e a morte» por duas vezes: «Disseram que, mais uns minutos, ficava ali»

Ontem às 23:47
As primeiras palavras da família de Liliana, que a deixaram num pranto: «O amor também precisa de espaço»

As primeiras palavras da família de Liliana, que a deixaram num pranto: «O amor também precisa de espaço»

Ontem às 22:42
Não vai acreditar! Ex-concorrente marca presença inesperada na Gala do Secret Story

Não vai acreditar! Ex-concorrente marca presença inesperada na Gala do Secret Story

Ontem às 21:54
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

11 nov, 22:28
Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado
05:47

Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado

9 nov, 23:00
Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno
02:29

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno

6 nov, 08:43
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

5 nov, 17:38
Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
02:21

Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo

4 nov, 09:48
Sem ideias para entreter os mais pequenos? Pizza pode ser a solução e esta receita é infalível

Sem ideias para entreter os mais pequenos? Pizza pode ser a solução e esta receita é infalível

Ontem às 19:38
Um centro de dia transformado num Secret Story? Existe e guarda segredos bombásticos!

Um centro de dia transformado num Secret Story? Existe e guarda segredos bombásticos!

Ontem às 19:35
Que volta de 180 graus: Afonso Leitão surge como nunca o viu. E é "chocante"

Que volta de 180 graus: Afonso Leitão surge como nunca o viu. E é "chocante"

Ontem às 19:03
Arrepiante! Cristina Ferreira mostra «a última conversa» com pessoa especial: «Morreu dias depois»

Arrepiante! Cristina Ferreira mostra «a última conversa» com pessoa especial: «Morreu dias depois»

Ontem às 18:54
Dançarino de reality show morre atropelado por camião. Vídeo mostra momento trágico

Dançarino de reality show morre atropelado por camião. Vídeo mostra momento trágico

Ontem às 18:09
Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
02:03

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis

12 nov, 11:22
Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio
04:27

Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio

12 nov, 00:55
Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa
01:13

Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa

11 nov, 23:43
Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial
04:35

Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial

11 nov, 23:00
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

11 nov, 22:28
Imagem inédita: após reconciliação, Carolina Braga beija namorado na boca!

Imagem inédita: após reconciliação, Carolina Braga beija namorado na boca!

Ontem às 19:34
"Francisco Monteiro, já foste": Bárbara Parada muito cúmplice de companhia especial...

"Francisco Monteiro, já foste": Bárbara Parada muito cúmplice de companhia especial...

Ontem às 13:56
Conhecida apresentadora faz confissão sobre Vitó: "Foi visto algumas vezes em sítios desses"

Conhecida apresentadora faz confissão sobre Vitó: "Foi visto algumas vezes em sítios desses"

Ontem às 12:29
Em biquíni, Soraia Moreira posa em foto sensual e Daniel Guerreiro tem reação inusitada: "Até a bússola fica desorientada"

Em biquíni, Soraia Moreira posa em foto sensual e Daniel Guerreiro tem reação inusitada: "Até a bússola fica desorientada"

Ontem às 09:10
"Big Brother": após cinco anos, ex-concorrente muito polémico está irreconhecível... vestido de mulher!

"Big Brother": após cinco anos, ex-concorrente muito polémico está irreconhecível... vestido de mulher!

Ontem às 08:56
