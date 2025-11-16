Há uma coincidência arrepiante por detrás do segredo de Bruno

As imagens que todos querem ver: Bruno ‘perde a cabeça’ com Marisa Susana por causa de... farinha

Bruno revelou o seu segredo em plena gala do Secret Story 9 deste domingo, 16 de novembro: «Estive entre a vida e a morte». No confessionário, o concorrente explicou todos os detalhes por detrás deste segredo que não deixa ninguém indiferente.

Tudo aconteceu, por infeliz coincidência, no dia de aniversário da mãe do concorrente. «No dia 24 de janeiro de 2018, no dia de anos da minha mãe, eu peguei na mota de um amigo meu. Tive um acidente, despistei-me. Bati contra um passeio, fui projetado contra um poste e fiquei inanimado cerca de 30 minutos», começou por explicar.

Levado para o hospital, Bruno ficou três dias em coma. «Fiquei em coma induzido. Foram períodos complicados. O prognóstico era muito reservado. Não sabiam como é que eu iria ficar...», adiantou.

O concorrente era futebolista e disseram-lhe que não poderia voltar a jogar futebol. «Disseram que estaria inapto. Foi duro. A minha família passou um mau bocado, eu não tenho memórias do tempo que estive no hospital, perdi 18 quilos em 22 dias», prosseguiu.

E acrescentou: «Depois de sair dos cuidados intensivos, tive uma septicemia e tive de ser levado para o bloco operatório de urgência. E disseram que, mais uns minutos, ficava ali. Nessa operação, tive uma paragem cardiorrespiratória, mas eu sou teimoso».

A mensagem de força da filha e o sofrimento da família: «A dor deles foi maior»

No hospital, Bruno recebeu uma mensagem especial da filha mais velha, Carolina, que lhe deu a força necessária para enfrentar tudo. «Eu fui à luta e, passado quatro meses, eu estava num campo de futebol, no Casa Pia, a treinar. Foi uma das melhores épocas. Fui campeão e foi das maiores vitórias, dar a volta por cima», adiantou.

O ex-futebolista assumiu ainda que a família foi quem mais sofreu. «A minha mãe estava a celebrar o aniversário em França e recebe a notícia a dizer que eu tinha tido um acidente muito grave e que não sabiam como eu ia ficar. Passaram todos muito mal. Eu passei mal, mas a dor deles foi maior», disse, de voz embargada e lavado em lágrimas.