Surpresa! Bruno aponta vencedor do Secret Story 9: e deixa de fora todos os seus aliados

As imagens do choque. Foi assim que Bruno reagiu ao saber que Pedro e Marisa são casados

Bruno desistiu do Secret Story 9 na noite desta terça-feira, 25 de novembro, depois de ter sido recebido uma nomeação direta da Voz por comportamentos impróprios. Hoje, o ex-concorrente esteve no Dois às 10 a falar sobre a experiência e surpreendeu ao revelar quem acha que vai vencer o formato.

«Eu queria que ganhasse o Dylan, claramente. Mas quem eu acho que vai ganhar é o Pedro. Acho que vai ganhar o Pedro, mas queria que fosse o Dylan», confessou.

Pode ver aqui o vídeo do momento:

Bruno é confrontado pela primeira vez com imagens de Pedro e Marisa. E tem isto a dizer

Após desistir, Bruno assiste, pela primeira vez, a imagens de Pedro e Marisa. O concorrente tem muito a dizer sobre o assunto. E o ex-futebolista não mudou a sua opinião crítica, após perceber que os dois são casados e têm filhos em comum. «Foram coisas graves entre marido e mulher», considerou. «Não se diz aquilo à mulher. Não se fala assim um para o outro», disse. «O Pedro disse coisas horríveis mais do que uma vez», acrescentou.

Na conversa, Bruno frisou não estar arrependido de ter desistido, apesar de admitir que se Pedro Jorge lhe tivesse dedicado o discurso que fez na sua saída minutos antes, provavelmente, teria mudado a sua decisão.

Além disso, afirmou «não se rever» em alguns dos comportamentos que teve na casa. «Quero só que as pessoas percebam que é um programa e que la dentro é complicado (…) Não sou homofóbico e gostava de deixar isto bem claro. Ainda ontem fui a casa da minha filha, que vive com a namorada».

«Não me arrependo de ter entrado, gostava de ter tido a capacidade de fazer as coisas de outra forma. Também tenho orgulho de muitas coisas que fiz lá dentro».

Reveja aqui a desistência de Bruno: