14:38
Passou meses isolada e a lutar pela vida. A história de superação da concorrente do Secret Story - Big Brother

Passou meses isolada e a lutar pela vida. A história de superação da concorrente do Secret Story

14:04
Joana faz comunicado aos colegas e ameaça: «Vou às malas» - Big Brother
03:28

Joana faz comunicado aos colegas e ameaça: «Vou às malas»

13:54
Carina descobre os segredos da casa e as reações são de chorar a rir - Big Brother

Carina descobre os segredos da casa e as reações são de chorar a rir

13:39
Raquel arrasa Liliana: «É tão religiosa, mas é uma boa cobrinha» - Big Brother
04:16

Raquel arrasa Liliana: «É tão religiosa, mas é uma boa cobrinha»

13:36
Fora de si, Dylan levanta-se para enfrentar Liliana e condena situação com o noivo Zé: «Eu tinha vergonha» - Big Brother

Fora de si, Dylan levanta-se para enfrentar Liliana e condena situação com o noivo Zé: «Eu tinha vergonha»

13:32
Lídia pica Ana Cristina: «Tu achas que é tudo para ti» - Big Brother
09:51

Lídia pica Ana Cristina: «Tu achas que é tudo para ti»

13:04
Emocionada, Marisa agarra-se a Fábio: «Gosto muito de ti» - Big Brother
05:55

Emocionada, Marisa agarra-se a Fábio: «Gosto muito de ti»

13:03
Gritos, confrontos olhos nos olhos e vários insultos: As imagens da cadeira quente mais tensa do Secret Story 9 - Big Brother

Gritos, confrontos olhos nos olhos e vários insultos: As imagens da cadeira quente mais tensa do Secret Story 9

12:57
Lídia enervada na cozinha: «Ainda dizem que eu é que não faço nenhum» - Big Brother
04:38

Lídia enervada na cozinha: «Ainda dizem que eu é que não faço nenhum»

12:48
Liliana em confronto com Leandro: «O que eu falei de ti foi...» - Big Brother
05:31

Liliana em confronto com Leandro: «O que eu falei de ti foi...»

12:39
Bruno Simão critica Liliana: «A traição já está ali» - Big Brother
04:02

Bruno Simão critica Liliana: «A traição já está ali»

12:31
Liliana confessa: «Fiz questão de dizer que tenho namorado... e foi o meu maior erro» - Big Brother
08:59

Liliana confessa: «Fiz questão de dizer que tenho namorado... e foi o meu maior erro»

12:02
Bruna passada com Sandro: «Provocações gratuitas, já lhe tinha pedido!» - Big Brother
02:29

Bruna passada com Sandro: «Provocações gratuitas, já lhe tinha pedido!»

11:58
Desolada, Bruna chora desalmadamente por causa do queijo: «Isto é para me testarem» - Big Brother
02:26

Desolada, Bruna chora desalmadamente por causa do queijo: «Isto é para me testarem»

11:55
Sandro quer ser igual a Bruno? Ana Cristina acusa-o de ciúmes: «Queres imitar, não és tu» - Big Brother
05:25

Sandro quer ser igual a Bruno? Ana Cristina acusa-o de ciúmes: «Queres imitar, não és tu»

11:41
Vera atribui «nojo» a Leandro: «É falso, é cínico...» - Big Brother
01:19

Vera atribui «nojo» a Leandro: «É falso, é cínico...»

11:38
Ciumeira? Fábio agradece «palavras de amor» de Marisa e Pedro Jorge tem reação impagável - Big Brother
01:07

Ciumeira? Fábio agradece «palavras de amor» de Marisa e Pedro Jorge tem reação impagável

11:31
Rui acusa Leandro de ter «medo» e este reage: «Tira muitas conclusões infundadas» - Big Brother
02:22

Rui acusa Leandro de ter «medo» e este reage: «Tira muitas conclusões infundadas»

11:26
Dylan e Leandro em nova troca de galhardetes: «Vamos ver se não te vais queimar» - Big Brother
01:40

Dylan e Leandro em nova troca de galhardetes: «Vamos ver se não te vais queimar»

11:22
«O teu sorriso é só triste»: Marisa Susana critica postura de Fábio - Big Brother
01:48

«O teu sorriso é só triste»: Marisa Susana critica postura de Fábio

11:18
Mariana está 'apagada'? Lídia deixa crítica disfarçada de elogio à colega - Big Brother
01:35

Mariana está 'apagada'? Lídia deixa crítica disfarçada de elogio à colega

11:16
Bruna 'rasga' Lídia: «Leva a vida deitada, frustrada» - Big Brother
01:29

Bruna 'rasga' Lídia: «Leva a vida deitada, frustrada»

11:11
Marisa não deixa nada por dizer a Liliana: «Ela chora, mas meteu-se nesta situação» - Big Brother
01:46

Marisa não deixa nada por dizer a Liliana: «Ela chora, mas meteu-se nesta situação»

11:10
Com a voz embargada, Cristina Ferreira dedica palavras especiais ao noivo Zé - Big Brother

Com a voz embargada, Cristina Ferreira dedica palavras especiais ao noivo Zé

11:09
Ana deixa rasgados elogios a Bruno: «Gostava muito de, um dia...» - Big Brother
02:37

Ana deixa rasgados elogios a Bruno: «Gostava muito de, um dia...»

Fora de si, Dylan levanta-se para enfrentar Liliana e condena situação com o noivo Zé: «Eu tinha vergonha»

  Secret Story
  Há 1h e 41min
Fora de si, Dylan levanta-se para enfrentar Liliana e condena situação com o noivo Zé: «Eu tinha vergonha» - Big Brother

Dylan e Liliana já foram amigos próximos no Secret Story 9, mas o concorrente condena a colega por ter namorado e andar a fazer charme a Fábio. Na cadeira quente, os dois desentenderam-se e o clima aqueceu.

A última gala do Secret Story - Casa dos Segredos 9 ficou marcada pela visita inesperada de Zé, o noivo de Liliana, mas a cadeira quente do pós-gala foi igualmente tensa. Liliana continuou no centro das atenções, mas desta vez a contracena foi feita por Dylan, que não deixou nada por dizer àquela que já foi uma grande amiga. 

Liliana e Dylan estão cada vez mais afastados. Dylan condena a colega por manter uma relação de proximidade com Fábio tendo namorado cá fora, mas na cadeira quente os ânimos exaltaram-se e o concorrente acabou por se levantar para confrontar a concorrente.

«Vou-me sentar à tua frente para falarmos cara a cara. Disseste que eu não era homem nenhum porquê? Dá-me um motivo, fala-me nos olhos», atirou Dylan, visivelmente exaltado, sem obter uma reação da colega.

E prosseguiu: «Tu és uma bebé. Chegas aqui e começas a disparar para todo o lado. Tu, cabecinha, tens bola, zero, sabes? Tens muito a aprender comigo. E quando te disse que tinha uma irmã, e que tinha vergonha se ela fosse como tu, digo-te aqui, nos olhos».

Mas o ataque cerrado de Dylan a Liliana não ficou por aqui. «Tu chegas aqui e dizes que eu achei-me o melhor da minha aldeia por ter sido salvo, mas tu chegaste aqui depois de seres salva e estás cheia de peito». 

Liliana reagiu e reforçou que Dylan «não é homem». «E eu tinha vergonha de ser como tu», respondeu o concorrente, exaltado. 

Veja aqui o momento em questão:

Pedro Jorge passa-se com Sandro na cadeira quente

Mas este não foi o único conflito da noite. Pedro Jorge e Sandro também protagonizaram um pequeno bate-boca... e tudo porque o barbeiro considera que o Gangue dos Frescos só faz aquilo que Leandro (o líder) quer. 

«Tira os óculos, não estás a ver bem com os óculos», atirou Pedro Jorge. «Deus me livre, eu também nem te vi ontem, vieste para a toca agora», acrescentou.

Veja aqui o momento:

Vera e Leandro em confronto tenso: «Vais engolir!»

Já quase no fim da cadeira quente, Vera e Leandro voltaram a desentenderem-se, sem motivo nenhum em concreto. A concorrente exaltou-se e elevou a voz ao dirigir-se ao colega.

«Eu quando falo, falo certo! Os meus olhos não sentem, veem!», disse Vera, aos gritos. «Ò filha, quando tu falares certo as galinhas têm dentes», reagiu Leandro, de imediato.

Visivelmente enervada, Vera prosseguiu com as acusações: «Eu aguento bem contigo, eu sei ser bem aquilo que eu sou, tu é que estás cheio de ensaios. Tu não aguentas. Aquilo que tu me disseste a mim, vais engolir, dia após dia. A tua máscara vai cair, tu és falso, és cínico... ar de superioridade tens tu!». 

Veja aqui o momento completo:

Percorra a nossa galeria e veja as imagens completas da cadeira quente

Temas: Cadeira Quente Liliana Dylan

