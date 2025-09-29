Fora de si, Dylan levanta-se para enfrentar Liliana e condena situação com o noivo Zé: «Eu tinha vergonha»

A última gala do Secret Story - Casa dos Segredos 9 ficou marcada pela visita inesperada de Zé, o noivo de Liliana, mas a cadeira quente do pós-gala foi igualmente tensa. Liliana continuou no centro das atenções, mas desta vez a contracena foi feita por Dylan, que não deixou nada por dizer àquela que já foi uma grande amiga.

Liliana e Dylan estão cada vez mais afastados. Dylan condena a colega por manter uma relação de proximidade com Fábio tendo namorado cá fora, mas na cadeira quente os ânimos exaltaram-se e o concorrente acabou por se levantar para confrontar a concorrente.

«Vou-me sentar à tua frente para falarmos cara a cara. Disseste que eu não era homem nenhum porquê? Dá-me um motivo, fala-me nos olhos», atirou Dylan, visivelmente exaltado, sem obter uma reação da colega.

E prosseguiu: «Tu és uma bebé. Chegas aqui e começas a disparar para todo o lado. Tu, cabecinha, tens bola, zero, sabes? Tens muito a aprender comigo. E quando te disse que tinha uma irmã, e que tinha vergonha se ela fosse como tu, digo-te aqui, nos olhos».

Mas o ataque cerrado de Dylan a Liliana não ficou por aqui. «Tu chegas aqui e dizes que eu achei-me o melhor da minha aldeia por ter sido salvo, mas tu chegaste aqui depois de seres salva e estás cheia de peito».

Liliana reagiu e reforçou que Dylan «não é homem». «E eu tinha vergonha de ser como tu», respondeu o concorrente, exaltado.

Veja aqui o momento em questão:

Pedro Jorge passa-se com Sandro na cadeira quente

Mas este não foi o único conflito da noite. Pedro Jorge e Sandro também protagonizaram um pequeno bate-boca... e tudo porque o barbeiro considera que o Gangue dos Frescos só faz aquilo que Leandro (o líder) quer.

«Tira os óculos, não estás a ver bem com os óculos», atirou Pedro Jorge. «Deus me livre, eu também nem te vi ontem, vieste para a toca agora», acrescentou.

Veja aqui o momento:

Vera e Leandro em confronto tenso: «Vais engolir!»

Já quase no fim da cadeira quente, Vera e Leandro voltaram a desentenderem-se, sem motivo nenhum em concreto. A concorrente exaltou-se e elevou a voz ao dirigir-se ao colega.

«Eu quando falo, falo certo! Os meus olhos não sentem, veem!», disse Vera, aos gritos. «Ò filha, quando tu falares certo as galinhas têm dentes», reagiu Leandro, de imediato.

Visivelmente enervada, Vera prosseguiu com as acusações: «Eu aguento bem contigo, eu sei ser bem aquilo que eu sou, tu é que estás cheio de ensaios. Tu não aguentas. Aquilo que tu me disseste a mim, vais engolir, dia após dia. A tua máscara vai cair, tu és falso, és cínico... ar de superioridade tens tu!».

Veja aqui o momento completo: