Gritos, guerras antigas e até um «desmaio»: Desafio Final arranca com a Cadeira Quente mais 'explosiva' de sempre

O Desafio Final do Secret Story estreou-se este domingo, 26 de abril, e já está a dar muito que falar. Depois de uma gala intensa, os concorrentes reuniram-se para a tão aguardada Cadeira Quente, e foi das mais explosivas de sempre.

O momento começou com Afonso a confrontar os colegas, um por um, com a visão que tem de cada um. Sara não gostou da opinião que foi dada pelo agora colega de casa, principalmente quando chegou a altura de o ex-paraquedista comentar a prestação de Ariana na Casa dos Segredos 10. «Não compactuo com o que ela fez, se eu puder não privar com ela, eu não privo. Eu tenho as unhas cortadas...», atirou, deixando a casa num alvoroço.

«És baixo, és muito baixo! Para de te injetar que estás muito inchado», reagiu Sara, furiosa. «É uma tristeza o que estás a fazer aqui dentro, lamentável!». Afonso não se deixou ficar: «E tu, o que é que andaste a fazer? Só aparecias quando dizias que ias bater nas pessoas... mostras o teu nível.»

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A tensão continuou e Diana Dora chegou mesmo a levantar-se para confrontar Afonso Leitão. Aos gritos, a concorrente acusou-o de «não ter jogo» e este chamou-lhe de «planta». «Tu és o rei do jogo. Ensina-me a jogar!», reagiu, exaltada.

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Depois, foi a vez de Leandro e Afonso se confrontarem. O primeiro aproveitou a Cadeira Quente para criticar o posicionamento do ex-paraquedista, depois de este criticar Sara e Ariana. «Ele é tão bom jogador. Esteve sempre agarrado a mulheres, como jogador é uma nulidade», disse.

Afonso Leitão não se deixou ficar: «Vi que fizeste o trabalho de casa. Ainda estás a chorar uma derrota (no Secret Story 9).».

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Mas o momento mais tenso da Cadeira Quente aconteceu quando Leomarte e Daniela Santo 'lavaram roupa suja'. Os dois eram cúmplices dentro da Casa dos Segredos 8, mas cá fora desentenderam-se e chegaram a trocar várias farpas em público.

Já no Desafio Final, os dois tiveram uma acesa discussão, e as acusações prosseguiram. «Está sempre a denegrir a imagem da mulher, e depois levanta bandeiras...», atirou Daniela. Leomarte riu-se e teve uma atitude inesperada: levantou-se e atirou confetis para cima da concorrente.

«Tu és uma alpinista social», atirou Leomarte.

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A tensão entre os dois prosseguiu quando Daniela Santo afirmou que sempre foi leal a Leomarte. O concorrente mostrou-se indignado e levantou-se e leu-lhe uma frase que está na parede: «A Lealdade é uma coisa que tu nunca entenderás».

Daniela acusou o colega de estar a «intimidá-la» e o concorrente até simulou um desmaio, que já viralizou nas redes sociais. «Esta vítima é maluca. Tu és mesmo parva», reagiu.

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A relação conturbada entre Leandro e Pedro Jorge também foi tema da Cadeira Quente. Leandro acusou Pedro de «ser falso» e expõe a situação. «Eu liguei-lhe e ele não me atendeu. Eu fiquei triste com o pós-casa porque o Pedro é tão homem que se queria resolver, atendia-me o telefone. Ele não me atendeu, fez de conta que eu não disse nada, ignorou-me e foi para a televisão que eu lhe liguei por aparências (...). Ele e a mulher foram falsos comigo!», referiu.

Pedro Jorge não gostou do que ouviu e reagiu. «Eu saio da casa e vi tudo o que disseste...», referiu. Juliana também saiu em defesa de Pedro: «Tu achaste que te ia favorecer separares-te do teu maior aliado e saiu-te o tiro pela culatra. E estás ressabiado.»

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