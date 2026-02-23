Há um artista de Beatbox na Casa. Vem do Brasil e já privou com as maiores estrelas do País (e do mundo)

O novo Secret Story já começou e conta com concorrentes surpreendentes. Caio é um deles: Criador de projetos sociais, mudou-se recentemente do Brasil - mais concretamente de São Paulo - para Portugal.

Divertido, enérgico e intenso nas relações, o jovem de 28 anos está solteiro e confessa que se apaixona com facilidade. Tranquilo, assume ser um pouco desorganizado e não tem paciência para pessoas chatas e mal-humoradas.

Mas o maior trunfo de Caio é outro: Ele é artista de beatbox e promete levar a sua arte para a Casa, garantindo que será essa será a sua arma para o bem e para o mal.

Através de uma breve pesquisa no Google é possível ver que a carreira de Caio no beatbox é bastante promissora, uma vez que o jovem já esteve com as maiores estrelas do Brasil, como Juliana Paes, num programa onde apresentou o que faz de melhor.

Para além disso, Caio também já privou com figuras importantes do mundo da música internacional, como por exemplo o teclista da grande Amy Whinehouse, com quem teve o privilégio de tocar.