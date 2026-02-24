Ao Minuto

22:53
Apanhada em flagrante: Sara apanha Luzia a criticá-la pelas costas - Big Brother
08:00

Apanhada em flagrante: Sara apanha Luzia a criticá-la pelas costas

22:44
De amigas a antagonistas? Ariana posiciona-se contra Luzia - Big Brother
05:48

De amigas a antagonistas? Ariana posiciona-se contra Luzia

22:39
Em tom de desabafo com Catarina, Luzia rasga postura de Sara - Big Brother
06:45

Em tom de desabafo com Catarina, Luzia rasga postura de Sara

22:31
Diana Dora surpreende todos ao ficar em lágrimas logo após o Especial - Big Brother
02:24

Diana Dora surpreende todos ao ficar em lágrimas logo após o Especial

22:31
Expulsão surpreende no Secret Story 10: decisão ficou marcada por percentagens renhidas - Big Brother

Expulsão surpreende no Secret Story 10: decisão ficou marcada por percentagens renhidas

22:28
Inédito. O encontro entre Caio e Cristina Ferreira e a revelação do segredo - Big Brother
04:53

Inédito. O encontro entre Caio e Cristina Ferreira e a revelação do segredo

22:23
Com uma forte salva de palmas e muita pena por parte dos colegas, esta foi a despedida de Caio do Secret Story 10 - Big Brother
05:49

Com uma forte salva de palmas e muita pena por parte dos colegas, esta foi a despedida de Caio do Secret Story 10

22:16
Com 21% dos votos, este foi o primeiro concorrente expulso do Secret Story 10 - Big Brother
01:36

Com 21% dos votos, este foi o primeiro concorrente expulso do Secret Story 10

22:15
Posições tomadas. Quem é que os concorrentes querem ver expulso esta noite? - Big Brother
04:18

Posições tomadas. Quem é que os concorrentes querem ver expulso esta noite?

22:11
Com receio de ver o namorado expulso esta noite, Eva expõe estratégia para esconder o segredo - Big Brother
06:15

Com receio de ver o namorado expulso esta noite, Eva expõe estratégia para esconder o segredo

22:03
Concorrentes de costas voltadas. O verniz estalou na dinâmica e os concorrentes não poupam críticas uns aos outros - Big Brother
07:29

Concorrentes de costas voltadas. O verniz estalou na dinâmica e os concorrentes não poupam críticas uns aos outros

21:56
A ferver. Luzia exalta-se em direto e usa metáfora de peso para definir Sara e os seus "aliados" - Big Brother
09:32

A ferver. Luzia exalta-se em direto e usa metáfora de peso para definir Sara e os seus "aliados"

21:45
Dia de expulsão: Sara, Caio e Diogo estão em risco e este é o estado de espírito dos concorrentes - Big Brother
02:41

Dia de expulsão: Sara, Caio e Diogo estão em risco e este é o estado de espírito dos concorrentes

19:58
Insólito no Secret Story 10: Jéssica diz que só come pipocas com os pés - Big Brother
05:03

Insólito no Secret Story 10: Jéssica diz que só come pipocas com os pés

19:55
Hugo queixa-se no confessionário das atitudes dos colegas e fala em limites no Secret Story 10 - Big Brother
03:39

Hugo queixa-se no confessionário das atitudes dos colegas e fala em limites no Secret Story 10

19:47
Perto do segredo de Pedro? Teorias multiplicam-se no Secret Story 10 - Big Brother
02:15

Perto do segredo de Pedro? Teorias multiplicam-se no Secret Story 10

19:39
Novo confronto no Secret Story 10: Luzia acusa Sara de ter «ar emproado» - Big Brother
06:02

Novo confronto no Secret Story 10: Luzia acusa Sara de ter «ar emproado»

19:25
Tensão no Secret Story 10: Luzia emociona-se e admite desconforto com Sara - Big Brother
03:25

Tensão no Secret Story 10: Luzia emociona-se e admite desconforto com Sara

19:19
Nomeações abalam casa do Secret Story 10: Liliana admite que estratégia “saiu furada” - Big Brother
04:28

Nomeações abalam casa do Secret Story 10: Liliana admite que estratégia “saiu furada”

18:48
Luzia encosta Diana Dora à parede em relação a Norberto: «Vocês são um casal» - Big Brother
02:58

Luzia encosta Diana Dora à parede em relação a Norberto: «Vocês são um casal»

18:40
O clima aqueceu. Luzia não esconde a atração por Caio: «Foi a rampa de lançamento...» - Big Brother
02:42

O clima aqueceu. Luzia não esconde a atração por Caio: «Foi a rampa de lançamento...»

18:32
As teorias já começaram e surgir e Diogo não esconde os ciúmes: «Nunca vi a minha namorada de mãos dadas com outro» - Big Brother
04:33

As teorias já começaram e surgir e Diogo não esconde os ciúmes: «Nunca vi a minha namorada de mãos dadas com outro»

18:30
Em lágrimas e sem filtros, Sara chora no confessionário ao desabafar com a Voz - Big Brother
01:12

Em lágrimas e sem filtros, Sara chora no confessionário ao desabafar com a Voz

18:20
«Nunca vi um casal passar um dia inteiro sem dar um beijo»: ninguém acredita na relação de Ana e Ricardo João - Big Brother
02:57

«Nunca vi um casal passar um dia inteiro sem dar um beijo»: ninguém acredita na relação de Ana e Ricardo João

18:14
O botão dos segredos ecoou na casa: Será que Diana Dora descobriu o segredo de Caio? - Big Brother
10:50

O botão dos segredos ecoou na casa: Será que Diana Dora descobriu o segredo de Caio?

Expulsão surpreende no Secret Story 10: decisão ficou marcada por percentagens renhidas

Expulsão surpreende no Secret Story 10: decisão ficou marcada por percentagens renhidas - Big Brother
cristina ferreira

O Especial desta terça-feira, 24 de fevereiro de 2026, ditou a primeira expulsão no Secret Story 10. Com percentagens que surpreenderam, o público voltou a decidir e a despedida ficou marcada por momentos de forte emoção dentro da casa.

A tensão voltou a sentir-se na casa do Secret Story 10 na noite de 24 de fevereiro de 2026. Em risco de expulsão estavam Diogo, Caio e Sara, três concorrentes que viveram horas intensos dentro do jogo.

Quando as votações foram reveladas, ficou claro que o público esteve atento e decidido. Diogo foi o mais votado, reunindo 55% dos votos, garantindo assim a permanência no reality show da TVI.

Sara conseguiu escapar por uma margem curta. A concorrente arrecadou 24% dos votos, mantendo-se na casa por um triz e respirando de alívio perante o desfecho.

O menos votado da noite foi Caio, que obteve apenas 21% da votação. Sem apoio suficiente para continuar em jogo, o concorrente viu a sua aventura no Secret Story 10 chegar ao fim.

A despedida foi marcada por muitos abraços e lágrimas, num momento carregado de emoção. Colegas e amigos reuniram-se para dizer adeus, conscientes de que cada expulsão altera o equilíbrio do jogo.

Veja o momento aqui:

Ao ser expulso, Caio encontrou-se com Cristina Ferreira e revelou o seu segredo: «Ganhei um prémio no Festival Internacional de Cannes».

Veja o momento aqui:

Com esta saída, a dinâmica da casa promete sofrer novas mudanças. As alianças poderão ser redefinidas e os conflitos ganhar outro peso numa edição que continua a surpreender os espectadores a cada gala.

