Expulsão surpreende no Secret Story 10: decisão ficou marcada por percentagens renhidas

A tensão voltou a sentir-se na casa do Secret Story 10 na noite de 24 de fevereiro de 2026. Em risco de expulsão estavam Diogo, Caio e Sara, três concorrentes que viveram horas intensos dentro do jogo.

Quando as votações foram reveladas, ficou claro que o público esteve atento e decidido. Diogo foi o mais votado, reunindo 55% dos votos, garantindo assim a permanência no reality show da TVI.

Já Sara conseguiu escapar por uma margem curta. A concorrente arrecadou 24% dos votos, mantendo-se na casa por um triz e respirando de alívio perante o desfecho.

O menos votado da noite foi Caio, que obteve apenas 21% da votação. Sem apoio suficiente para continuar em jogo, o concorrente viu a sua aventura no Secret Story 10 chegar ao fim.

A despedida foi marcada por muitos abraços e lágrimas, num momento carregado de emoção. Colegas e amigos reuniram-se para dizer adeus, conscientes de que cada expulsão altera o equilíbrio do jogo.

Ao ser expulso, Caio encontrou-se com Cristina Ferreira e revelou o seu segredo: «Ganhei um prémio no Festival Internacional de Cannes».

Com esta saída, a dinâmica da casa promete sofrer novas mudanças. As alianças poderão ser redefinidas e os conflitos ganhar outro peso numa edição que continua a surpreender os espectadores a cada gala.