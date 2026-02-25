Ao Minuto

Caio descobre que Pedro mudou de sexo e reage de forma inédita

Caio descobre que Pedro mudou de sexo e reage de forma inédita - Big Brother

Em conversa com Cristina Ferreira, Caio mostrou-se de queixo caído com a revelação do segredo de Pedro. O ex-concorrente não poupou os elogios ao colega.

Esta manhã, Caio marcou presença no Dois às Dez com Cristina Ferreira. Durante a entrevista, o concorrente expulso no Especial de ontem acabou comentar o segredo de Pedro: «Mudei de Sexo».

Durante a conversa, um dos assuntos abordados foi o segredo de Pedro, que esconde dos colegas o facto de ter feito uma mudança de sexo. «Já sei [qual é]. Quero aproveitar para dizer que achei o Pedro uma das pessoas mais incríveis dentro da casa. Tivemos conversas mais profundas, ele abriu-se muito comigo e isso é algo a que dou muito valor. Foi sempre muito transparente, mesmo não podendo revelar grande coisa», afirmou Caio.

O ex-concorrente acrescentou ainda que os restantes participantes estão “longe” de descobrir o segredo e confessou a Cristina Ferreira que já tinha algumas suspeitas: «Desconfiava de algo relacionado com a identidade ou preferência sexual dele, mas não podia arriscar. Notava alguns trejeitos mais efeminados, mas nunca imaginaria isto.», concluiu, em choque.

Agora que conhece a verdade, Caio deixou rasgados elogios: «Acho incrível quando uma pessoa consegue transformar-se naquilo que sente que deve ser.».

