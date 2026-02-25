Segredo desvendado: Este é o vídeo que levou um concorrente do Secret Story a vencer um prémio no Festival de Cannes

Caio foi o primeiro concorrente a ser expulso do Secret Story 10 e, antes de se despedir dos portugueses, revelou o segredo que guardou na Casa dos Segredos. Ao lado de Cristina Ferreira, o jovem surpreendeu a todos: «Ganhei um prémio no Festival Internacional de Cannes.»

Caio é beatboxer, uma arte que consiste em reproduzir sons e batidas apenas com a voz, e foi precisamente esse talento que o levou ao reconhecimento internacional.

O ex-concorrente criou um catálogo sonoro para uma marca de decoração, utilizando exclusivamente sons produzidos por si próprio em beatbox. O trabalho valeu-lhe um Leão de Bronze no Festival de Cannes, na categoria Film Craft, como Melhor Uso de Música.