Fora do Secret Story, ex-concorrente vive pesadelo com a mãe: «Descobrimos o tumor...»

Saiu de Portugal e nunca mais olhou para trás. Descubra o que faz Liliana na Suíça

Depois de sair do Secret Story 10, Liliana foi surpreendida com uma triste notícia. A mãe foi diagnosticada com um cancro na mama e vai ter de ser operada.

A revelação foi feita pela própria finalista do reality show da TVI, em declarações à revista TV Guia. «Na verdade, descobrimos o tumor antes de eu entrar. Tanto que ponderei não fazer o reality. Mas como disseram depois da biópsia que não era maligno e nem era preciso cirurgia, acalmei-me», começou por dizer.

Mas o diagnóstico agravou quando Liliana ainda estava dentro da Casa dos Segredos e a família optou por não contar nada à empresária.

«Tanto a minha mãe como o Ricky decidiram não me dizer nada porque, caso contrário, sairia logo e estava tudo a correr bem. Por isso, só soube depois de sair», garantiu.

E prosseguiu, contando que a mãe vai ser submetida a uma cirurgia: «Em princípio, ela fará a cirurgia na próxima semana e eu vou cá continuar, apesar do Ricky já ter voltado para a Suíça para trabalhar. Sou filha única e estou cá para o bem e para o mal.»

Depois, Liliana tem intenções de regressar à Suíça, para perto do marido, «no final de maio, ou junho». «Não sei se ela vai fazer quimioterapia. Só se sabe depois da operação», completou.

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