Surpresa: Este comentador do Secret Story já entrou em várias novelas da TVI

Entra todos os dias no pequeno ecrã como comentador da atual edição do Secret Story, mas o que muitos não sabem é que no seu início na televisão já participou em várias novelas de grande destaque na TVI.

Falamos de Cândido Pereira, que em declarações à 'SELFIE', fez revelações inéditas sobre o seu percurso: «Sou do Algarve e vim para Lisboa porque tinha o objetivo de fazer televisão. Nós achamos sempre que somos da província e não temos hipóteses - ou temos menos hipóteses. Mas não».

«Se nós queremos realmente muito, então, temos de correr atrás. Desde que me lembro, sempre quis fazer televisão. Comecei em novelas da TVI a fazer figuração. Eu vinha do Algarve de propósito. Recebia 25 euros. Era o meu cachê. Ou seja, nem dava para a viagem. Mas eu queria ver como é que era», contou.

Citado pela mesma publicação, Cândido Pereira revelou que entrou em novelas como "A Única Mulher", "A Impostora" e "Massa Fresca" e adiantou: «Aliás, a minha primeira fala em televisão é em 'Massa Fresca'. Eu entreguei pizzas em 'Massa Fresca"».