Comentador do Secret Story e discreto na vida pessoal, mostrou a namorada em foto rara. E fez furor

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

13:06
Sara lança boca durante dinâmica: «Estavam aqui a falar muito de...» - Big Brother
09:45

Sara lança boca durante dinâmica: «Estavam aqui a falar muito de...»

13:00
João Ricardo: «Faz-me confusão as pessoas que aqui dentro ficam muito ofendidas com...» - Big Brother
10:12

João Ricardo: «Faz-me confusão as pessoas que aqui dentro ficam muito ofendidas com...»

12:48
Nufla faz desabafo: «Nunca ia ser reconhecida como cantora» - Big Brother
09:48

Nufla faz desabafo: «Nunca ia ser reconhecida como cantora»

12:25
Depois de ter ouvido conversa de Pedro, Liliana critica Luzia: «Já o ajudaste» - Big Brother
03:30

Depois de ter ouvido conversa de Pedro, Liliana critica Luzia: «Já o ajudaste»

12:24
Afonso Leitão desespera em direto por causa de Catarina Miranda. E não imagina o que outra mulher mostrou cá fora - Big Brother

Afonso Leitão desespera em direto por causa de Catarina Miranda. E não imagina o que outra mulher mostrou cá fora

12:17
Liliana ouviu tudo o que Pedro Jorge disse sobre si nas costas: «Este rapaz, juro...» - Big Brother
04:31

Liliana ouviu tudo o que Pedro Jorge disse sobre si nas costas: «Este rapaz, juro...»

12:09
«É a primeira a rebaixar uma mulher»: Pedro Jorge arrasa Liliana, mas esta ouve tudo - Big Brother
06:11

«É a primeira a rebaixar uma mulher»: Pedro Jorge arrasa Liliana, mas esta ouve tudo

12:01
João Ricardo faz confissão sobre Luzia: «Gosto muito, mas acabou por me desiludir» - Big Brother
03:19

João Ricardo faz confissão sobre Luzia: «Gosto muito, mas acabou por me desiludir»

11:59
João Ricardo atira: «O Afonso parece que tem medo do Pedro» - Big Brother
08:47

João Ricardo atira: «O Afonso parece que tem medo do Pedro»

11:34
Com o ambiente pesado, Pedro Jorge garante afastar-se de Liliana: «É cortar o máximo possível» - Big Brother
10:36

Com o ambiente pesado, Pedro Jorge garante afastar-se de Liliana: «É cortar o máximo possível»

11:17
Bruno Simão tem companhia especial e aproveita para desabafar - Big Brother
04:56

Bruno Simão tem companhia especial e aproveita para desabafar

10:44
Leandro em picardia com Afonso: «Já ninguém te consegue aturar» - Big Brother
01:29

Leandro em picardia com Afonso: «Já ninguém te consegue aturar»

10:35
Tudo aconteceu em segundos. Liliana descontrola-se com Pedro Jorge colegas correm para a agarrar: «És um porco» - Big Brother

Tudo aconteceu em segundos. Liliana descontrola-se com Pedro Jorge colegas correm para a agarrar: «És um porco»

10:23
O momento que deixou todos em choque. Liliana tenta "atirar-se" a Pedro Jorge e as reações da Casa estão virais - Big Brother

O momento que deixou todos em choque. Liliana tenta "atirar-se" a Pedro Jorge e as reações da Casa estão virais

10:14
Estes concorrentes encontraram as chaves escondidas. E há vantagens - Big Brother
08:29

Estes concorrentes encontraram as chaves escondidas. E há vantagens

02:39
Bruno Simão critica Nufla e defende Pedro Jorge: «Não foi isso que ele disse» - Big Brother
09:24

Bruno Simão critica Nufla e defende Pedro Jorge: «Não foi isso que ele disse»

02:29
Leandro arrasa Pedro Jorge: «O jogo dele é armadilha após armadilha» - Big Brother
08:22

Leandro arrasa Pedro Jorge: «O jogo dele é armadilha após armadilha»

02:21
Liliana de rastos após insinuações de Pedro Jorge: «Estou a chorar de raiva» - Big Brother
06:02

Liliana de rastos após insinuações de Pedro Jorge: «Estou a chorar de raiva»

02:18
Pedro Jorge passado: «Há pessoas a comentar que estão completamente ao lado neste jogo» - Big Brother
03:39

Pedro Jorge passado: «Há pessoas a comentar que estão completamente ao lado neste jogo»

02:13
Em discussão, Catarina aproxima-se de Ana: «Não te chegues para mim» - Big Brother
04:08

Em discussão, Catarina aproxima-se de Ana: «Não te chegues para mim»

02:07
Pedro Jorge aos berros com Nufla: «Vamos lá ser pessoas sérias!» - Big Brother
05:15

Pedro Jorge aos berros com Nufla: «Vamos lá ser pessoas sérias!»

02:04
Pedro Jorge sobre Liliana: «Ela se fosse decente...» - Big Brother
02:48

Pedro Jorge sobre Liliana: «Ela se fosse decente...»

02:01
Depois de perder a cabeça com Pedro Jorge, Liliana isola-se a chorar: «Não quero passar pelo que passei» - Big Brother
01:03

Depois de perder a cabeça com Pedro Jorge, Liliana isola-se a chorar: «Não quero passar pelo que passei»

01:47
Catarina e Ana em confronto: «Só te enterras, rebaixas as pessoas» - Big Brother
03:56

Catarina e Ana em confronto: «Só te enterras, rebaixas as pessoas»

01:46
Sara desata a rir com comentários de Luzia e Leandro: «São tão compreensíveis com umas coisas» - Big Brother
01:31

Sara desata a rir com comentários de Luzia e Leandro: «São tão compreensíveis com umas coisas»

Acompanhe ao minuto

Comentador do Secret Story e discreto na vida pessoal, mostrou a namorada em foto rara. E fez furor

Comentador do Secret Story e discreto na vida pessoal, mostrou a namorada em foto rara. E fez furor - Big Brother

É jovem e tem crescido como comentador de relities de sucesso, mas agora fez furor ao mostrar-se com a namorada.

Conhecido do grande público pelos comentários incisivos e pela presença assídua em reality shows da TVI, ele  tem vindo a afirmar-se como uma das vozes mais reconhecidas do universo televisivo ligado ao entretenimento. Depois de se destacar enquanto comentador em vários formatos, incluindo o Secret Story, tornou-se presença habitual nos debates sobre os momentos mais polémicos e emocionantes da casa mais vigiada do país.

Falamos de Cândido Pereira, que apesar da exposição mediática e da popularidade crescente, tem preferido manter a esfera pessoal longe dos holofotes. Reservado e discreto, raramente mostra a sua vida amorosa, mas nos últimos dias abriu uma exceção e surpreendeu os seguidores com uma fotografia rara ao lado da namorada, Filipa Ramos.

A publicação rapidamente chamou a atenção nas redes sociais e acabou por fazer furor entre fãs e amigos. Na imagem, o comentador surge num momento cúmplice e descontraído com a companheira, deixando transparecer a forte ligação entre ambos. “Família”, escreveu apenas na legenda da fotografia, numa palavra simples mas carregada de significado.

 

A reação dos seguidores foi imediata, com centenas de gostos e mensagens carinhosas dirigidas ao casal. Entre os comentários destacou-se o de Teresa Silva, também comentadora televisiva e figura bem conhecida dos reality shows, que deixou uma mensagem ternurenta: “Que o vosso amor seja eterno”.

Embora não exponha demasiado a relação publicamente, Cândido Pereira tem partilhado, ao longo dos anos, pequenos registos da história de amor com Filipa Ramos. Juntos há cerca de oito anos, os dois mantêm uma relação marcada pela discrição, estabilidade e cumplicidade, características que os seguidores elogiam frequentemente.

As raras imagens que o comentador publica acabam, por isso, por ganhar ainda mais impacto junto do público. Entre viagens, momentos em família e instantes simples do dia a dia, Cândido mostra que, longe das câmaras e dos debates televisivos, encontra em Filipa o seu maior apoio e porto seguro.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens mais apaixonadas de Cândido Pereira e Filipa Ramos. 

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

Relacionados

Ficou em 2º lugar no Big Brother: Hoje é um dos comentadores mais conhecidos do país e tem um programa seu

Crime. Ex-concorrente do Secret Story vê o padrasto ser esfaqueado em assalto assustador
Temas: Cândido Pereira Filipa Ramos

Fora da Casa

Mansões milionárias, carros de topo e Rolex caríssimos: A vida de luxo destes ex-concorrentes impressiona

Mansões milionárias, carros de topo e Rolex caríssimos: A vida de luxo destes ex-concorrentes impressiona

Há 5 min
Luxo e ostentação: As imagens que mostram como estes ex-concorrentes vivem a vida que muitos desejam

Luxo e ostentação: As imagens que mostram como estes ex-concorrentes vivem a vida que muitos desejam

Há 17 min
Inês Gama e Dylan Fonte compram a primeira casa juntos. E o luxo da vivenda salta logo à vista

Inês Gama e Dylan Fonte compram a primeira casa juntos. E o luxo da vivenda salta logo à vista

Há 1h e 14min
Afonso Leitão desespera em direto por causa de Catarina Miranda. E não imagina o que outra mulher mostrou cá fora

Afonso Leitão desespera em direto por causa de Catarina Miranda. E não imagina o que outra mulher mostrou cá fora

Há 2h e 12min
As fotos mais apaixonadas de Cândido Pereira com a mulher que lhe roubou o coração há oito anos

As fotos mais apaixonadas de Cândido Pereira com a mulher que lhe roubou o coração há oito anos

Há 2h e 22min
Cristina Ferreira revela imagem de momento insólito de João Monteiro e foi assim que ele reagiu

Cristina Ferreira revela imagem de momento insólito de João Monteiro e foi assim que ele reagiu

Há 3h e 25min
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

O momento que deixou todos em choque. Liliana tenta "atirar-se" a Pedro Jorge e as reações da Casa estão virais

O momento que deixou todos em choque. Liliana tenta "atirar-se" a Pedro Jorge e as reações da Casa estão virais

Hoje às 10:23
Limites ultrapassados! Liliana atira-se a Pedro Jorge e Bruno é obrigado a intervir e separar
03:42

Limites ultrapassados! Liliana atira-se a Pedro Jorge e Bruno é obrigado a intervir e separar

Hoje às 01:41
Tudo aconteceu em segundos. Liliana descontrola-se com Pedro Jorge colegas correm para a agarrar: «És um porco»

Tudo aconteceu em segundos. Liliana descontrola-se com Pedro Jorge colegas correm para a agarrar: «És um porco»

Hoje às 10:35
Em noite de dupla expulsão, conheça o segundo concorrente a abandonar o Desafio Final

Em noite de dupla expulsão, conheça o segundo concorrente a abandonar o Desafio Final

Hoje às 00:04
Liliana perde as estribeiras com acusações de Pedro Jorge: «Porco!»
03:42

Liliana perde as estribeiras com acusações de Pedro Jorge: «Porco!»

Hoje às 01:40
Ver Mais

Notícias

Mansões milionárias, carros de topo e Rolex caríssimos: A vida de luxo destes ex-concorrentes impressiona

Mansões milionárias, carros de topo e Rolex caríssimos: A vida de luxo destes ex-concorrentes impressiona

Há 5 min
Inês Gama e Dylan Fonte compram a primeira casa juntos. E o luxo da vivenda salta logo à vista

Inês Gama e Dylan Fonte compram a primeira casa juntos. E o luxo da vivenda salta logo à vista

Há 1h e 14min
Comentador do Secret Story e discreto na vida pessoal, mostrou a namorada em foto rara. E fez furor

Comentador do Secret Story e discreto na vida pessoal, mostrou a namorada em foto rara. E fez furor

Há 2h e 7min
Afonso Leitão desespera em direto por causa de Catarina Miranda. E não imagina o que outra mulher mostrou cá fora

Afonso Leitão desespera em direto por causa de Catarina Miranda. E não imagina o que outra mulher mostrou cá fora

Há 2h e 12min
Cristina Ferreira revela imagem de momento insólito de João Monteiro e foi assim que ele reagiu

Cristina Ferreira revela imagem de momento insólito de João Monteiro e foi assim que ele reagiu

Há 3h e 25min
Ver Mais Notícias

Opinião

Fábio reage a choro de Liliana e deixa todos a rir em estúdio

Fábio reage a choro de Liliana e deixa todos a rir em estúdio

14 mai, 19:19
Catarina Miranda faz promessa surpreendente em direto: «Amanhã vou mandar um avião»

Catarina Miranda faz promessa surpreendente em direto: «Amanhã vou mandar um avião»

13 mai, 19:52
Cinha Jardim sobre aproximação de Nufla a Pedro Jorge: «Ela agarrou um osso para roer durante o programa»

Cinha Jardim sobre aproximação de Nufla a Pedro Jorge: «Ela agarrou um osso para roer durante o programa»

13 mai, 00:14
«Ficou preso dentro de uma caixa»: Leomarte comenta prestação de Leandro

«Ficou preso dentro de uma caixa»: Leomarte comenta prestação de Leandro

11 mai, 18:06
Inês Morais reage a comentário polémico de Catarina: «Desistir não é falta de coragem»

Inês Morais reage a comentário polémico de Catarina: «Desistir não é falta de coragem»

11 mai, 18:00
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Sara desabafa com Ricardo João: «Nesta casa eu não quero dar palco aos outros»
09:14

Sara desabafa com Ricardo João: «Nesta casa eu não quero dar palco aos outros»

Ontem às 13:41
Liliana chora ao desabafar sobre polémica com Zé: «Quero começar do zero»
02:28

Liliana chora ao desabafar sobre polémica com Zé: «Quero começar do zero»

12 mai, 15:35
Imagens inéditas. Após a desistência de Leomarte, Afonso faz desabafo em confessionário: «Nunca vou assumir...»
03:52

Imagens inéditas. Após a desistência de Leomarte, Afonso faz desabafo em confessionário: «Nunca vou assumir...»

8 mai, 19:26
Exclusivo: Estas são as imagens que ninguém viu antes da desistência de Leomarte
02:45

Exclusivo: Estas são as imagens que ninguém viu antes da desistência de Leomarte

8 mai, 18:49
«Nojo! Um ser como tu..»: As imagens completas da discussão com Afonso que fez Leomarte querer desistir
03:58

«Nojo! Um ser como tu..»: As imagens completas da discussão com Afonso que fez Leomarte querer desistir

7 mai, 21:54
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Acusações de Pedro Jorge levam Liliana ao limite: «É a primeira a brincar à noite, a mandar sorrizinhos»
03:41

Acusações de Pedro Jorge levam Liliana ao limite: «É a primeira a brincar à noite, a mandar sorrizinhos»

Hoje às 01:43
Liliana vira-se contra Afonso em plena ronda de nomeações. E concorrente reage: «Cala-te pá»
04:38

Liliana vira-se contra Afonso em plena ronda de nomeações. E concorrente reage: «Cala-te pá»

Hoje às 00:49
Inédito. Concorrentes comem arroz de marisco feito na famosa "panela das cuecas"
01:02

Inédito. Concorrentes comem arroz de marisco feito na famosa "panela das cuecas"

16 mai, 22:44
Marisa Susana faz um comunicado à casa e enaltece atitude deste concorrente: «Se todos fizessem como ele...»
01:07

Marisa Susana faz um comunicado à casa e enaltece atitude deste concorrente: «Se todos fizessem como ele...»

16 mai, 22:23
Segredo de Sara volta a ser tema e a amizade entre a concorrente e Catarina parece ter volta a dar
01:25

Segredo de Sara volta a ser tema e a amizade entre a concorrente e Catarina parece ter volta a dar

16 mai, 22:22
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Ana Barbosa: "Volto a dizer 'sim'"

Ana Barbosa: "Volto a dizer 'sim'"

Ontem às 18:50
Bruna Gomes fala sobre Bernardo Sousa: "Às vezes, assusta"

Bruna Gomes fala sobre Bernardo Sousa: "Às vezes, assusta"

Ontem às 09:56
Em partilha rara, Kina revela rosto de um dos filhos... e fica em "lágrimas"!

Em partilha rara, Kina revela rosto de um dos filhos... e fica em "lágrimas"!

16 mai, 17:21
Com Soraia Moreira, Daniel Guerreiro anuncia: "Esta decisão já vinha pensada há algum tempo. Claro que criei expetativas, é normal"

Com Soraia Moreira, Daniel Guerreiro anuncia: "Esta decisão já vinha pensada há algum tempo. Claro que criei expetativas, é normal"

16 mai, 10:46
Sandrina Pratas comete "loucura"... e surge (muito) irreconhecível!

Sandrina Pratas comete "loucura"... e surge (muito) irreconhecível!

15 mai, 19:27
Ver Mais Outros Sites