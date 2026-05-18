Comentador do Secret Story e discreto na vida pessoal, mostrou a namorada em foto rara. E fez furor

Conhecido do grande público pelos comentários incisivos e pela presença assídua em reality shows da TVI, ele tem vindo a afirmar-se como uma das vozes mais reconhecidas do universo televisivo ligado ao entretenimento. Depois de se destacar enquanto comentador em vários formatos, incluindo o Secret Story, tornou-se presença habitual nos debates sobre os momentos mais polémicos e emocionantes da casa mais vigiada do país.

Falamos de Cândido Pereira, que apesar da exposição mediática e da popularidade crescente, tem preferido manter a esfera pessoal longe dos holofotes. Reservado e discreto, raramente mostra a sua vida amorosa, mas nos últimos dias abriu uma exceção e surpreendeu os seguidores com uma fotografia rara ao lado da namorada, Filipa Ramos.

A publicação rapidamente chamou a atenção nas redes sociais e acabou por fazer furor entre fãs e amigos. Na imagem, o comentador surge num momento cúmplice e descontraído com a companheira, deixando transparecer a forte ligação entre ambos. “Família”, escreveu apenas na legenda da fotografia, numa palavra simples mas carregada de significado.

A reação dos seguidores foi imediata, com centenas de gostos e mensagens carinhosas dirigidas ao casal. Entre os comentários destacou-se o de Teresa Silva, também comentadora televisiva e figura bem conhecida dos reality shows, que deixou uma mensagem ternurenta: “Que o vosso amor seja eterno”.

Embora não exponha demasiado a relação publicamente, Cândido Pereira tem partilhado, ao longo dos anos, pequenos registos da história de amor com Filipa Ramos. Juntos há cerca de oito anos, os dois mantêm uma relação marcada pela discrição, estabilidade e cumplicidade, características que os seguidores elogiam frequentemente.

As raras imagens que o comentador publica acabam, por isso, por ganhar ainda mais impacto junto do público. Entre viagens, momentos em família e instantes simples do dia a dia, Cândido mostra que, longe das câmaras e dos debates televisivos, encontra em Filipa o seu maior apoio e porto seguro.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens mais apaixonadas de Cândido Pereira e Filipa Ramos.